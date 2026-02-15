Carević ljut nakon remija: Zašto je Hajduku priznat gol, a nama nije? Borimo se za ostanak...

U 22. kolu domaćeg nogometnog prvenstva sastali su se Gorica i Vukovar. Obje momčadi se nalaze pri dnu ljestvice, ali utakmica je završila remijem (0-0) stoga značajne promjene na ljestvici nije bilo. Utakmicu je obilježio poništen gol Gorice u 57. minuti. Strijelac poništenog gola bio je Marijan Čabraja, ali sudac Kolarić nakon VAR provjere donijelo je odluku da je Čuić bio u zaleđu.

Cijelu situaciju komentirao je trener Gorice Mario Carević.

- Ne razumijem kako na igru utječe igrač koji je četiri metra od braniča i nije dirao loptu - neka mi to netko objasni. Šegi i Hajduku je priznat gol protiv Istre, a nama danas nije, iako se može govoriti i da je to druga akcija. Što sam stariji, to teže razumijem sudačke odluke - rekao je nakon utakmice.

Velika Gorica: HNK Gorica i HNK Vukovar 1991 u 22. kolu HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kratko se osvrnuo i na kaznu nakon utakmice protiv Lokomotive.

- Za crveni protiv Lokomotive dobio sam ukor i novčanu kaznu zbog bacanja jakne. Tako piše u zapisniku. Ne bih trebao tako reagirati, ali emocije su visoke, ulog isto. Borimo se za ostanak. Da smo pobijedili, otišli bismo na plus sedam od Vukovara i imali bismo malo mira - zaključio je Carević.