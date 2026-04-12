Carević: Malo smo kemijali...

Varaždin: SuperSport HNL, 28. kolo, NK Varaždin - HNK Gorica | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hajduk je na Poljudu svladao Goricu 1-0 i ostao u lovu na vodeći Dinamo

Hajduk je na Poljudu pobijedio Goricu 1-0 u pretposljednjoj utakmici 29. kola HNL-a, a jedini gol zabio je Marko Livaja (32) u četvrtoj minuti. Hajduk se ovom pobjedom približio vodećem Dinamu na sedam bodova, a Dinamo sutra igra protiv Vukovara u Osijeku. Gorica ostaje osma na ljestvici, s dva boda manje od sedme Lokomotive. Nakon utakmice trener Gorice Mario Carević (44) osvrnuo se na dvoboj.

MAJSTOR VIDEO Nova majstorija Livaje! Pogledajte kako je zabio Gorici
- Odigrali smo dva različita poluvremena. Pribojavao sam se prvog poluvremena jer smo se dosta istrošili u polufinalu Kupa. Ostali smo bez nekoliko igrača zbog ozljeda, prije svega Poza i Ercega, koji nam puno znače. Morali smo drugačije igrati bez Poza, s dvije radne šestice, s kojima smo htjeli zaustaviti Pukštasa. Ne bismo dugo izdržali da smo išli odmah u presing - objasnio je.

Carević je pohvalio reakciju momčadi u drugom poluvremenu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- U prvom poluvremenu je Hajduk zabio, ali nije imao neke izrazite šanse. U drugom dijelu smo bili puno življi i bolje izašli u presing. Samo nismo iskoristili svoje situacije. No kad si visoko, ostavljaš prostora iza pa je Hajduk imao nekoliko opasnih situacija. Pršir je ušao u drugom dijelu pa smo dobili dosta na kreativnosti i organizaciji igre. Stavili smo Bogojevića u napad, malo smo kemijali - zaključio je Carević. 

Evo kako se mijenjala Georgina: 'Radila sam kao konobarica i čistačica, sad sam j****a šefica'
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Evo kako se mijenjala Georgina: 'Radila sam kao konobarica i čistačica, sad sam j****a šefica'

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Očekuju vjenčanje, a Georgina već nosi zaručnički prsten
FOTO Kosovarka muti planove Kovaču i odvodi mu zvijezdu?!
'DRAGI, VODI ME...'

FOTO Kosovarka muti planove Kovaču i odvodi mu zvijezdu?!

Nogometni razlozi više nisu jedini koji odlučuju o karijerama vrhunskih sportaša. Iduća destinacija Karima Adeyemija (24) mogla bi ovisiti isključivo o željama reperice Loredane Zefi (30)
