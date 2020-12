Carević: Slavio sam gol svoje momčadi, što bih drugo trebao?

Na susretu 2. HNL između Junaka i Rudeša glavni sudac isključio je fotoreportera nakon što je izvrijeđao trenera gostujućih, legendu Hajduka i bivšeg reprezentativca Marija Carevića

<p>Vjerojatno prvi put u povijesti nogometa jedan <strong>fotoreporter </strong>dobio je crveni karton. I to u Hrvatskoj!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Derbi Vukodlaka i Vilenjaka</strong></p><p>Na tvrdom susretu 2. HNL u Sinju između domaćina <strong>Junaka </strong>i gosta <strong>Rudeša </strong>(0-2), glavni sudac isključio je fotografa nakon što je izvrijeđao trenera gostujućih, legendu Hajduka i bivšeg reprezentativca <strong>Marija Carevića</strong>.</p><p>- A jesi sada sretan, seljačino nepristojna? - rekao je fotograf nakon što je Rudeš stigao do drugog pogotka na susretu.</p><p>Na njegovu žalost, glavni sudac je čuo što je rekao pa ga je u 44. minuti s terena udaljio crvenim kartonom. Tribine su prazne zbog epidemiološke situacije u državi i svijetu pa se svaka izgovorena riječ čuje kristalno jasno.</p><p>- Iz zapisnika se vidi da ja nisam ništa skrivio niti da sam bio dio te priče. Slavio sam gol svoje momčadi, što bih trebao drugo? On je tu bio službeno, s navlakom, sudac je čuo što je rekao i isključio ga je. Ja s njim ni u jednom trenutku nisam bio u komunikaciji - javio nam se <strong>Mario Carević</strong>, koji je indirektno postao dio nogometne priče dana.</p><p>Ništa novoga po lokalnim, manjim mjestima u kojima su gledatelji, inače, ujedno treneri i izbornici pa nerijetko gostujućim igračima (ni domaći nisu pošteđeni) i trenerima serviraju porciju uvreda. Jedina razlika je što je ovog puta taj gledatelj bio fotoreporter, koji je vjerojatno prvi u povijesti nogometa dobio crveni karton. U Hrvatskoj sigurno, koliko mi pamtimo.</p><p>Inače, Carevićev <strong>Rudeš </strong>igra odličnu sezonu u Drugoj HNL. Nakon 16 odigranih susreta u 17 kola nalazi se na visokom petom mjestu (24), sedam bodova iza vodeće <strong>Opatije</strong>. Uskoro slijedi i kup okršaj s <strong>Dinamom</strong>.</p><p>- Zadovoljan sam kako momčad igra, u lijepom smo nizu, imamo još jednu utakmicu i Kup protiv Dinama prije pauze - završio je Carević.</p>