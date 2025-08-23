Svjesni smo koliko je ovakva odluka bila teška s obzirom na to da je Leon dosta igrao za mlađe uzraste Austrije i stoga nas jako raduje da jedan mladi igrač s toliko strasti i ambicije želi predstavljati Hrvatsku, rekao je Stipe Pletikosa
Case closed: Leon Grgić dobio je pravo nastupa za Hrvatsku!
Leon Grgić (19) od sada može nastupati za hrvatsku reprezentaciju, objavio je HNS na službenim stranicama. Nakon što je talentirani napadač odlučio da želi nastupati za "vatrene" Savez je reagirao i poslao dokumentaciju Fifi, a iz krovne svjetske nogometne organizacije stigao je pozitivan odgovor.
- Donio sam odluku o igranju za hrvatsku reprezentaciju. Rođen sam i odrastao u Austriji koju smatram svojim domom, ali Hrvatska je u mojoj krvi te sam osjetio snažnu želju da predstavljam Hrvatsku kao svoju domovinu. Ostajem zahvalan ÖFB-u, trenerima i suigračima u austrijskim reprezentacijama za koju sam nastupao s ponosom. Razumijem razočaranje Austrijskog nogometnog saveza i navijača, ali bio sam otvoren u svojoj komunikaciji te zahvaljujem ÖFB-u što poštuje pravo svakog pojedinca da donese ovakvu odluku za sebe - rekao je Grgić i dodao:
- Odluka za Hrvatsku nije ni na koji način odluka protiv Austrije, zemlje koju duboko poštujem. Istodobno, zahvaljujem ljudima iz HNS-a koji su u ovom procesu bili vrlo korektni i otvoreni te mi omogućili da s obitelji odaberem ono što smatram ispravnom odlukom.
Tehnički direktor HNS-a Stipe Pletikosa istaknuo je oduševljenje ovakvim raspletom situacije.
- Naravno da smo oduševljeni ovakvom Leonovom odlukom jer smatramo da se radi o izvanserijskom talentu i krasnom mladiću pred kojim je velika karijera. Zahvaljujem svima koji su bili uključeni u ovaj postupak, uključujući našeg odvjetnika Davora Radića koji je izvrsno pripremio ovaj pravni slučaj i ishodovao još jednu pozitivnu odluku za HNS pred Fifom. Svjesni smo koliko je ovakva odluka bila teška s obzirom na to da je Leon dosta igrao za mlađe uzraste Austrije i stoga nas jako raduje da jedan mladi igrač s toliko strasti i ambicije želi predstavljati Hrvatsku, uz veliko poštovanje koje ima prema Austriji - kazao je Plete i dodao:
- To je još jedna potvrda iznimnog kulta hrvatske reprezentacije, što je vrijednost koju uvijek moramo štititi, a vjerujem da recentne odluke niza mladih nogometaša koji su odlučili predstavljati Hrvatsku potvrđuju da oni to itekako prepoznaju.
Predsjednik HNS-a Marijan Kustić također je podijelio svoja razmišljanja.
- Naša je obveza kao Saveza prepoznati talentirane igrače u Hrvatskoj i inozemstvu te im na najbolji način predstaviti što znači i što im donosi igranje za hrvatsku reprezentaciju, a pritom poštujemo da je konačna odluka uvijek na tim mladićima. Naravno da nas izuzetno raduje što se i Leon odlučio priključiti našoj nogometnoj obitelji, drago nam je zbog ljubavi prema Hrvatskoj i povjerenja koje nam je time iskazao.
Grgić igra za Sturm iz Graza, a u 28 utakmica za seniorsku momčad zabio je šest golova. Prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura.
