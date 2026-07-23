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Cedevita Junior ide u povijest, zagrebački klub ima novo ime

Piše Domagoj Vugrinović,
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Cedevita Junior ide u povijest, zagrebački klub ima novo ime
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Zagreb: Utakmica 32. kola SuperSport Premijer lige KK Cedevita Junior - KK CIbona | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Virtus Zagreb sljedeće će sezone nastupati samo u Premijer ligi, a prioritet će i dalje biti razvoj mladih i domaćih košarkaša

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Košarkaški klub Cedevita Junior ubuduće će nositi ime Virtus Zagreb. Izvršni odbor već je donio odluku o promjeni, a službeno će je potvrditi Skupština kluba. Zagrebački klub nastao je 2019. godine preuzimanjem Agrodalma, nakon što je glavni pogon Cedevite preseljen u Ljubljanu. Cedevita Junior ubrzo je izborila ulazak u najviši rang hrvatske košarke, a dvaput je nastupila i u finalu Kupa Krešimira Ćosića.

Direktor kluba Tomislav Zebić objasnio je da će Atlantic Grupa ime Cedevita ubuduće vezati uz profesionalni pogon kluba iz Ljubljane. Unatoč promjeni imena, nastavit će podupirati zagrebački klub, ponajprije njegov omladinski pogon i školu košarke.

Zagreb: Utakmica 32. kola SuperSport Premijer lige KK Cedevita Junior - KK CIbona
Zagreb: Utakmica 32. kola SuperSport Premijer lige KK Cedevita Junior - KK CIbona | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Atlantic Grupa, vlasnik brenda Cedevita, odlučila je svoje sponzorsko djelovanje ograničiti na profesionalni pogon kluba iz Ljubljane. Ipak, ostat će vezana uz naš klub kroz podršku omladinskom pogonu, odnosno školama košarke koje će nastaviti djelovati pod nazivom Škole košarke by Cedevita. Atlantic Grupa želi ulagati u rad s djecom i mladima - rekao je za Večernji list.

Atlantic Grupa još će godinu dana financijski podupirati profesionalni pogon, dok će Neven Vranković u tom razdoblju ostati predsjednik kluba. Klubu će na raspolaganju ostati i Košarkaški centar na Zagrebačkom velesajmu. Klupsko vodstvo odabralo je ime Virtus Zagreb zbog njegova značenja i povezanosti s košarkom. Latinska riječ virtus označava hrabrost, karakter i moralnu izvrsnost, a dodatkom Zagreb klub želi jasno naglasiti pripadnost gradu.

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- Naziv je zvučan i asocira na košarku. Virtus označava hrabrost, karakter i moralnu izvrsnost, dovoljno je pamtljiv da ostane u svijesti ljudi, a upravo su to vrijednosti koje želimo ugraditi u DNK našeg kluba. Uz to, dio imena je i Zagreb jer želimo naglasiti pripadnost gradu.

Promjenom imena klub će ukloniti i dodatak Junior, koji je stvarao nesporazume prilikom dovođenja iskusnijih seniorskih igrača. Virtus Zagreb sljedeće će sezone nastupati samo u Premijer ligi, a prioritet će i dalje biti razvoj mladih i domaćih košarkaša. Klub je prošle sezone u mlađim kategorijama osvojio tri naslova prvaka i jednu brončanu medalju.

Zagreb: Utakmica 32. kola SuperSport Premijer lige KK Cedevita Junior - KK CIbona
Zagreb: Utakmica 32. kola SuperSport Premijer lige KK Cedevita Junior - KK CIbona | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prvu momčad nastavit će voditi Vladimir Krstić, dok će mu pomoćnik ostati Bariša Krasić. Zdravko Radulović imenovan je voditeljem omladinskog pogona, Ivan Kapov nastavit će voditi juniorsku momčad i prvoligaša Mladost, a Gordan Zadravec preuzeo je kadete.U rad kluba uključio se i bivši hrvatski izbornik te nekadašnji trener i sportski direktor Cedevite Veljko Mršić. Zasad nema službenu funkciju, ali pomagat će stručnom stožeru dok ne pronađe novi trenerski angažman. Ranije se spominjala i mogućnost da u budućnosti preuzme mjesto sportskog direktora.

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Klub planira dovesti stranog razigravača i centra, a traži i iskusnog hrvatskog vanjskog igrača. Kao jedna od mogućih opcija spominje se bivši reprezentativac Filip Krušlin. Budući da će pravila Hrvatskog košarkaškog saveza dopuštati istodobni nastup trojice stranaca, nije isključeno ni dovođenje još jednog inozemnog košarkaša.

Virtus Zagreb nastojat će zadržati ulogu jednog od glavnih razvojnih središta hrvatske košarke. Klub želi ulagati u infrastrukturu, privlačiti mlade igrače i osigurati nove izvore financiranja jer će se u budućnosti morati sve manje oslanjati na Atlantic Grupu.

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