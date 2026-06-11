Radovčić otkrio put do Cibonina čuda: Sezonu smo počeli sa samo šest igrača na treningu...

Cibona je u grotlu Višnjika priredila veliki preokret i osvojila naslov prvaka Hrvatske. Momčad Ivana Rudeža u odlučujućoj je petoj utakmici finalne serije pobijedila Zadar 82-75, drugi put u seriji slavila u Zadru i prekinula vladavinu aktualnog prvaka, koji je pehar držao tri godine zaredom. Zagrepčani su do 21. naslova prvaka Hrvatske stigli iz uloge autsajdera, ali su u majstorici pokazali više mirnoće, širine i preciznosti u trenucima kada se odlučivala cijela sezona.

Zadar je u završnici još imao priliku za povratak, ali Boris Tišma promašio je oba slobodna bacanja nakon nesportske pogreške Marjana Čakaruna, a Krševan Klarica nije pogodio tricu za izjednačenje. Vigo Bart potom je mirno zabio slobodna bacanja i praktički zaključio utakmicu. Roberson je predvodio Cibonu sa 17 poena, Šiško je dodao 13 i osvojio nagradu za MVP-ja finalne serije, dok su Palokaj i Serdarušić ubacili po 11. Cibonin kapetan Krešimir Radovčić primio je pehar iz ruku predsjednika HKS-a Nikole Rukavine, a Zadar je sezonu završio bez trofeja. Trener Zadra Danijel Jusup na kraju je samo mogao čestitati protivniku.

- Oni su zasluženo pobijedili, zasluženo osvojili ovu titulu. U ovoj utakmici imali su veći broj skokova. Imali su 40 skokova, devet skokova više od nas, i sjajan šut za tri poena, 48 posto. Mi smo imali šansu u prvom poluvremenu da se odvojimo. Promašili smo i mi neke otvorene šuteve, da smo povećali razliku, bilo bi puno lakše igrati. Međutim, jednostavno nijedan šut nismo pogodili kad je trebalo i kasnije, kad su oni počeli pogađati, u nas se uvukla nekakva nesigurnost, oni su dobili samopouzdanje i zasluženo pobijedili - rekao je i dodao:

- Mučili smo se dosta s tom kreacijom, ali smo imali dobru energiju kroz cijelu sezonu, a to večeras nismo imali. Nije lako igrati pred 9000 ljudi kad moraš dobiti kod kuće. To je velik pritisak. Nekim igračima to je prvi put da igraju. Nedostajalo nam je svježine, ovo je nama preko 70. utakmica i jednostavno, s ovim budžetom, ovoliki broj utakmica i ovako teška natjecanja, ovo je stvarno teško. A kako se osjećam? Tužno, prazno, zato što smo propustili šansu. Ali kada malo pogledamo ove dečke, stvarno im nemamo što zamjeriti. Mislim da smo svi ove sezone dali zadnje od sebe što smo imali. Je li ovo bila moja zadnja utakmica na klupi Zadra? O tome ćemo za koji dan.

Foto: Hrvoje Kostelac

Karlo Žganec istaknuo je kako su njegovu momčad skupo stajali promašeni ziceri.

- Čestitke Ciboni, nakon svega, nakon što su uspjeli osvojiti naslov u još jednoj finalnoj seriji doigravanja za nas u Hrvatskoj i nakon još jedne sezone. U drugoj četvrtini imali smo neke otvorene šuteve za desetak razlike. Međutim, nismo ih pogodili, oni su mic po mic spuštali tu našu prednost i u zadnjoj četvrtini vezali nekoliko teških šuteva za tri poena. Stvarno iscrpljujuća serija. Na kraju su u bitnim trenucima bili mirni, rekao bih čak i svježi i precizni, pogodili su neke teške šuteve i na kraju je to težak poraz za nas.

'Znao sam da će biti pakleno teško voditi Cibonu'

Ponos nakon ovog velikog uspjeha nije mogao sakriti trener Cibone Ivan Rudež. On je prošle godine preuzeo momčad u iznimno kasnoj fazi, no ipak je uspio osvojiti naslov. Osim toga, vodio je “vukove” u Europi, gdje su ispali u vrlo izjednačenoj skupini “na jednu loptu”.

- Mislim da je bila fantastična sportska manifestacija. To je broj jedan. Navijanje je bilo fantastično, sigurnost navijača također. Stvarno respekt za Zadar, toliko su moćna i pametna momčad, toliko dobro vođena od trenera Jusupa da je ovo bio stvarno jedan lavovski pothvat mojih igrača i mojega stručnog stožera. U ovakvom sam raspoloženju jer je jedan ratnik pao, Palokajeva ozljeda ne izgleda dobro. Ono što je danas napravio na terenu za svoju momčad ja osobno, kao Ivan Rudež, nikada neću zaboraviti u životu. To je ratnik. Takvog smo ga i doveli i to je danas pokazao. Platio je svojom nogom. Ne izgleda dobro - rekao je i dodao:

Foto: Hrvoje Kostelac

- Sama utakmica pokazala je dozu nervoze s jedne i s druge strane. Promašeni ziceri, izgubljene lopte. Bili smo prenervozni. Mislim da smo zahvaljujući dobroj koncentraciji u trećoj četvrtini uspjeli prelomiti utakmicu. Obrambeno je bilo propusta, ali nikad nismo odustali od onoga što želimo. I Serdarušić i Bart, mladi igrač koji je često osporavan, ali danas je pokazao kako može na velikoj sceni odigrati smireno i hladno, Čakarun, ma svi. Nije lako bilo ni Hepi. Njemu je bilo najteže ući u ritam zbog pravila o dva stranca. Ali onaj šut koji je pogodio iz lijevog kuta pokazuje da se mentalno nije izgubio. Bekovi su na kraju manje griješili u završnici. Velika nervoza bila je prisutna kod oba moja beka, Šiška i Radovčića. Međutim, uspjeli smo ih smiriti i privesti utakmicu kraju.

Za kraj je istaknuo kako je ovo potvrda dobrog rada i entuzijazma koji se, nakon godina zanemarivanja, počeo pokazivati pod Tornjem.

- Kad novi ljudi uđu u sportski biznis, kao što mi imamo nove investitore i ljude koji su dali svoj novac, oni žele svoje ime vezati uz trofeje. Za njih je jako bitan ovaj trofej kao potvrda da su dali svoj doprinos. Taj trofej nam znači jako puno jer smo, iz moje perspektive, premašili očekivanja koja su bila pred nama na početku. Ali kada je krenuo osmi mjesec i kada sam malo osjetio ekipu nakon FIBA utakmica, vjerovao sam da možemo završiti sezonu pobjedom. Znao sam da će biti pakleno teško. Polufinale sa Splitom iščupalo nam je dušu, ali pokazali smo karakter. Split je vodio možda 80 posto cijele serije, ali uspjeli smo na karakter, smirenost, bitne šuteve i slobodna bacanja te guste utakmice privesti kraju. Meni trofej kao trofej nije jedina potvrda uspjeha ove sezone - istaknuo je.

Kapetan Cibone Krešimir Radovčić naglasio je što je sve momčad prošla da bi stigla do ovako velikog uspjeha.

- Kad smo se okupili 28. kolovoza, bilo nas je šest na treningu. Malo-pomalo, malo-pomalo... Mislim prvo da je bila kvalitetna skupina ljudi, pa tek onda sportaša i košarkaša. U godinu dana nije bilo nijednog incidenta, nijedne svađe, nijedne tučnjave na treningu, u negativnom smislu. Dva stranca, vrhunski ljudi. Šiško također. Nakon onog poraza u Dubravi nitko nam nije davao ni deset posto šanse da ćemo biti u top četiri, a kamoli na kraju prvaci. Pohvalio bih stožer, pohvalio bih ljude u klubu koji su nam stvarno dosta stvari ove godine omogućili i riješili da se možemo koncentrirati na košarku. Mislim da smo stvarno pokazali da znamo i da možemo. Vjerovali smo jedni u druge i na kraju smo dovukli seriju tu gdje smo je dovukli i osvojili naslov. Mislim da su za hrvatsku košarku veliki plus pune dvorane u finalnoj seriji - zaključio je Radovčić za HKS.