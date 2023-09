Ček života! Evo koliko je zaradio Gojo na US Openu i koji Hrvat ima pozitivan skor s Đokovićem

Lagani osmijeh, pogled prema stožeru i loptica za nekog sretnika na tribinama za kraj. Definicija hladnokrvnosti Borne Goje (25). Kao da je ušao u more kod kuće na Firulama, a ne u osminu finala US Opena.

Njujorška bajka osebujnog Splićanina na US Openu ide dalje. Tri pobjede u kvalifikacijama pa tri u glavnom ždrijebu. Ukupno tri na ATP razini imao je u karijeri do ovog tjedna. A omjer setova u New Yorku? 16-1! Prvi je kvalifikant u povijesti US Opena koji u tri kola nije izgubio ni set! Jiri Vesely (ATP 437) osvojio je 11 poena na servisu Goje, koji je ispalio 36 winnera uz tek 12 neprisiljenih pogrešaka. Strašna statistika i potpuna dominacija. Nagrada? Novak Đoković na najvećoj teniskoj areni svijeta, Arthur Ashe, za četvrtfinale US Opena. Negdje u noći s nedjelje na ponedjeljak...

- Kad ste na turniru, nemate vremena toliko uživati, samo se pripremate za idući meč. Stoga ne mogu reći da baš uživam u zadnjih 10 dana, ali lijepo je pobjeđivati - rekao je plavokosi Gojo nakon rezultata života, koji ga je doveo već na 77. mjesto ATP ljestvice.

Zašto plavokos? Evo konačno i tog odgovora.

- Trener Duje Delić i ja okladili smo se početkom godine da ću se obojiti kad uđem u Top 100. Stalno mi je malo trebalo i poludio sam. Donio sam nerazumnu odluku i rekao: "Napravit ću to prije US Opena i možda se dogodi". I eto me ovdje.

A dok je Gojo već vjerojatno zaspao, Đoković je i dalje prolijevao znoj. Valjda nitko na stadionu nije očekivao da će gledati pet setova u srpskom derbiju sa sunarodnjakom Laslom Đereom, koji je vodio 2-0 u setovima, ali... Daleko je to od pobjede kada imate protiv sebe čovjeka koji je osvojio 23 Grand Slama. Novak je izdominirao iduća tri seta i završio meč malo prije 2 sata ujutro.

- Jedan od najtežih mečeva za mene zadnjih godina. U svlačionici sam pričao sa sobom u ogledalu, bio sam ljut. Radio sam to više puta u karijeri, sada je upalilo - otkrio je Đoković pa dobio pitanje zna li s kim igra u osmini finala.

Foto: Geoff Burke

- Ne zanima me s kim igram.

- Gouđo - upoznao ga je, po američki, Brad Gilbert.

- Znam, ali ne zanima me. Samo želim odmoriti ovo 36-godišnje tijelo.

Novak, koji je imao 16 godina kada je odigrao prvi meč protiv hrvatskog tenisača (Ivan Cerović na futuresu u Srbiji i Crnoj Gori 2003.) protiv njih ima omjer 42-7. Jednom ga je dobio Mario Ančić, po dva puta Ivan Ljubičić, Marin Čilić i Ivo Karlović, jedan od rijetkih uopće na svijetu koji s njim ima pozitivan omjer (2-1)! Kladionice? Tečaj je na Đokovića 1,01, Gojine šanse u postotku iznose 7,7 posto. Probajte, zašto ne. Mislite li da je Borna Gojo mislio da će na ovom US Openu već zaraditi 284.000 dolara?