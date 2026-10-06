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ISHOD SASTANKA

Čelnici Eurolige odbili su NBA

Piše HINA,
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Čelnici Eurolige odbili su NBA
Foto: Rula Rouhana
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Euroliga je šokantno odbila NBA-ovu ponudu za novo europsko natjecanje, ali vrata pregovorima još nisu potpuno zatvorena

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Čelnici 13 klubova košarkaške Eurolige jednoglasno su na današnjem sastanku u talijanskom gradu Cernobbio kraj Coma odbili ponudu vodstva NBA lige za sudjelovanje u novom natjecanju na europskom tlu.

"Trinaest klubova Eurolige jednoglasno je odbilo ponudu NBA lige, jer im je ona u sadašnjem obliku jednostavno neprihvatljiva," otkrio je izvor blizak AFP-u nakon sastanka, dodajući da klubovi Eurolige još nisu u potpunosti zatvorili vrata nastavku razgovora s vodstvom NBA lige.

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Dio medija navodi kako je jedan od sudionika sastanka prijedlog NBA lige opisao kao "kolonijalistički". Vodstvo NBA lige planira sljedeće jeseni pokrenuti novo europsko natjecanje u suradnji s Međunarodnom košarkaškom federacijom (FIBA), u kojem će sudjelovati 16 momčadi.

Očekuje se da će ekipe iz 12 gradova, uključujući Pariz, Lyon, London, Manchester, Berlin, Munchen, Madrid, Barcelonu, Atenu, Istanbul, Milano i Rim, imati svoje stalne predstavnike u ovom novom natjecanju. NBA već nekoliko mjeseci ponavlja da će se novo natjecanje održati bez obzira na ishod razgovora s Euroligom.

Trinaest dioničara Eurolige (Real Madrid, Barcelona, ​​​​Vitoria-Gasteiz, Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahče, Efes Istanbul, Bayern Munchen, ASVEL, Žalgiris Kaunas, CSKA Moskva, Maccabi Tel Aviv i Olimpia Milano) odgodilo je i odabir osam novih franšiza.

"Upravni odbor nastavlja s pregledom prijava i u narednim tjednima će dati konačnu preporuku za odobrenje," izjavila je Euroliga u priopćenju za javnost. Euroliga je primila ukupno 15 ponuda za osam mjesta.

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