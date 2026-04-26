Čelnici Lokomotive ozlijeđeni u nesreći, nisu životno ugroženi

Nakon utakmice Osijeka i Lokomotive dogodila se prometna nesreća na autocesti A3 oko 22 sata. Lokomotiva je poslala priopćenje u kojem je potvrdila da su u prometnoj bili izvršni direktor kluba Dennis Gudasić te direktor Božidar Šikić.

Rijeka: Svečana loža tijekom susreta Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iz Lokomotive su napisali kako je Gudasić teže ozlijeđen i nalazi se u bolnici u Slavonskom Brodu, dok je Šikić lakše ozlijeđen. Obojica su izvan životne opasnosti. Kako piše Jutarnji list, vozilo s čelnim ljudima Lokomotive sudarilo se s jelenom koji je prelazio cestu te je nastao lančani sudar.

Lokomotiva je u priopćenju javila kako će pravodobno informirati javnost o svim novim informacijama.

"Dana 25. travnja oko 22 sata, na dionici autoceste A3 (u blizini Nove Gradiške), došlo je do naleta osobnog automobila sisačkih registracijskih oznaka (kojim je upravljao 57-godišnjak) na divlju životinju, a potom i naleta drugih vozila na zaustavljeni osobni automobil sisačkih registracijskih oznaka te druge objekte/vozila.



U vozilu sisačkih registracijskih oznaka u svojstvu putnika nalazilo se 70-godišnjak (suvozač), koji nije koristio zaštitni sigurnosni pojas.



Nadalje, uslijed izbjegavanja zaustavljenog vozila sisačkih registracijskih oznaka, dogodio se nalet i oštećenja još nekoliko vozila (još tri vozila oštećena su u neposrednim kontaktima vozila, dok je jedno vozilo oštećeno uslijed udara odbačenog dijela vozila u krov), u kojima nije bilo ozlijeđenih osoba.



Pritom je utvrđeno da 61-godišnjak (hrvatski državljanin) i 29-godišnjak (srpski državljanin) upravljajući osobnim automobilima (zagrebačkih i njemačkih registracijskih oznaka), nisu brzinu kretanja vozila prilagodili osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti ili gustoći prometa tako da mogu vozila pravovremeno zaustaviti pred zaprekom u konkretnim uvjetima na cesti, uslijed čega su, u namjeri izbjegavanja zaustavljenog automobila sisačkih registracijskih oznaka, skrenuli vozilima u stranu te je u nekontroliranom kretanju vozila došlo do udara u zaustavljeni automobil sisačkih registracijskih oznaka, zaštitnu ogradu i druge objekte/vozila, odnosno nastanka materijalne štete.



U događaju je 70-godišnjak lakše, dok je 57-godišnjak teže ozlijeđen. Liječnička pomoć 57-godišnjaku pružena u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.



Policijski službenici su prekršajno prijavili osobe u dobi 70, 61 i 29 godina zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.", stoji u priopćenju MUP-a.