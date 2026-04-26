Čelnici Lokomotive ozlijeđeni u nesreći, nisu životno ugroženi

Rijeka: Svečana loža tijekom susreta Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon utakmice Osijeka i Lokomotive na Opus Areni dogodila se prometna nesreća u kojoj su ozlijeđeni čelnici Lokomotive Dennis Gudasić i Božidar Šikić

Nakon utakmice Osijeka i Lokomotive dogodila se prometna nesreća na autocesti A3 oko 22 sata. Lokomotiva je poslala priopćenje u kojem je potvrdila da su u prometnoj bili izvršni direktor kluba Dennis Gudasić te direktor Božidar Šikić.

Iz Lokomotive su napisali kako je Gudasić teže ozlijeđen i nalazi se u bolnici u Slavonskom Brodu, dok je Šikić lakše ozlijeđen. Obojica su izvan životne opasnosti. Kako piše Jutarnji list, vozilo s čelnim ljudima Lokomotive sudarilo se s jelenom koji je prelazio cestu te je nastao lančani sudar.

Lokomotiva je u priopćenju javila kako će pravodobno informirati javnost o svim novim informacijama.

"Dana 25. travnja oko 22 sata, na dionici autoceste A3 (u blizini Nove Gradiške), došlo je do naleta osobnog automobila sisačkih registracijskih oznaka (kojim je upravljao 57-godišnjak) na divlju životinju, a potom i naleta drugih vozila na zaustavljeni osobni automobil sisačkih registracijskih oznaka te druge objekte/vozila.

U vozilu sisačkih registracijskih oznaka u svojstvu putnika nalazilo se 70-godišnjak (suvozač), koji nije koristio zaštitni sigurnosni pojas.

Nadalje, uslijed izbjegavanja zaustavljenog vozila sisačkih registracijskih oznaka, dogodio se nalet i oštećenja još nekoliko vozila (još tri vozila oštećena su u neposrednim kontaktima vozila, dok je jedno vozilo oštećeno uslijed udara odbačenog dijela vozila u krov), u kojima nije bilo ozlijeđenih osoba.

Pritom je utvrđeno da 61-godišnjak (hrvatski državljanin) i 29-godišnjak (srpski državljanin) upravljajući osobnim automobilima (zagrebačkih i njemačkih registracijskih oznaka), nisu brzinu kretanja vozila prilagodili osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti ili gustoći prometa tako da mogu vozila pravovremeno zaustaviti pred zaprekom u konkretnim uvjetima na cesti, uslijed čega su, u namjeri izbjegavanja zaustavljenog automobila sisačkih registracijskih oznaka, skrenuli vozilima u stranu te je u nekontroliranom kretanju vozila došlo do udara u zaustavljeni automobil sisačkih registracijskih oznaka, zaštitnu ogradu i druge objekte/vozila, odnosno nastanka materijalne štete.

U događaju je 70-godišnjak lakše, dok je 57-godišnjak teže ozlijeđen. Liječnička pomoć 57-godišnjaku pružena u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

Policijski službenici su prekršajno prijavili osobe u dobi 70, 61 i 29 godina zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.", stoji u priopćenju MUP-a.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Pavlekov nasljednik za 24sata: 'Sad vidimo gdje je novac išao. Kostelić? Suradnja nije u planu'
EKSKLUZIVNO: GORAN RAČKI

Pavlekov nasljednik za 24sata: 'Sad vidimo gdje je novac išao. Kostelić? Suradnja nije u planu'

Ivica je super, ali s obzirom na okolnosti... Zahvalili smo se i ocu i sestri Filipa Zubčića. Ako žele, mogu nastaviti raditi s Filipom volonterski. Pavlek? Govorio je da novca nema i da štedimo, kaže Goran Rački
FOTO Zavela i Tottija i Mbappea. Sad mami poglede na terenima
TALIJANSKA ZAVODNICA

FOTO Zavela i Tottija i Mbappea. Sad mami poglede na terenima

Marialuisa Jacobelli je talijanska sportska novinarka kojavodi emisije Lige prvaka. Trenutačno radi za Sport Mediaset, dok se prije toga s utakmica javljala za DAZN. Uz novinarsku karijeru, Marialusia je i model

