Počelo je sa sjajnim rezultatima muške reprezentacije, a evo 2020. godina završava sa sjajnim rezultatima ženske reprezentacije. Ponosan sam, ovo je rukometna godina, sad su djevojke to samo potvrdile, kaže nam Lino Červar.

Hrvatska je na Europskom prvenstvu u Danskoj pobijedila Mađarsku, Nizozemsku i Srbiju. S četiri boda ide u drugi krug, a tamo cure čekaju Rumunjska u četvrtak, Norveška u subotu i Njemačka u utorak.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje nakon pobjede protiv Srbije

- Sad ih se ne smije opterećivati, one su svima pokazale hrvatsku školu rukometa. Naravno da se trebamo nadati i naravno da trebamo vjerovati u polufinale. Ako dođemo tamo, onda je sve moguće, ali polako, već su napravile veliki rezultat - rekao je Mago di Umago.

Deset godina Hrvatica nije bilo u drugom krugu na EP-ima, a sad su pokazale kako su u Danskoj šefice briljantne Hrvatice. Izbornik Nenad Šoštarić je nakon pobjede protiv Srbije otkrio da se SMS-ovima javljaju Modrić, Srna, Duvnjak, Cindrić i Lino.

- Naravno da se javim, naravno da im čestitam. One su to zaslužile. Ispunile su me ponosom i Šoštariću i djevojkama se stalno javim. Znate, podsjećaju me na moje dečke ovih dana. Imaju to jedinstvo, ono što godinama krasi mušku reprezentaciju. To jedinstveno, ta borbenost, tu su slične mojim dečkima. Imaju isti gard - govori nam Červar i nastavlja:

- Ovo je samo dokaz što mogu napraviti naša djeca. Nama samo nedostaju treneri, a ovo je pokazatelj što rade Hrvati kad ih se vodi na pravi način. U Podravki pola momčadi čine strane igračice, a u Lokomotivi to nije slučaj. Nenad na sjajan način vodi Lokomotivu i sad to isto radi u reprezentacije. Nisu strana pojačanja toliko bolja od domaćih igračica. Naše su jednako talentirane, samo ih treba voditi na pravi način - poručuje Lino.

Osam od 16 igračica dolazi iz Lokomotive, naravno, bilo bi ih barem pet iz Podravke da se nisu zarazile, ali jasno je što Lino želi reći.

- Samo treba vjerovati našim igračima i igračicama, treba im dati priliku - rekao je za kraj izbornik muške reprezentacije.

Novu SMS poruku sprema već za četvrtak. Hrvatska od 18.15 igra od Rumunjske, ako pobijedi, imat će šest bodova i bit će na korak od polufinala. Rumunjke su po kladionicama favorit, ali bile su to i Mađarska, Nizozemska i Srbija. Sve su pale, jasno da mogu i Rumunjke. To bi djevojke dovelo na korak od najvećeg uspjeha u povijesti reprezentacije.