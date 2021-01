Jedan je dan ostao do našeg otvaranja Svjetskog prvenstva. U bazi u hotelu Tolip i dalje je sve kako treba biti osim interneta koji radi probleme svima, pa će IHF morati riješiti stvar. Naravno, bilo bi ugodnije još da ne moramo sat-sat i pol trošiti na vožnju do dvorane u Aleksandriji pa isto toliko nazad.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši u Egiptu

- Idemo na trening, a šest oklopnih vozila oko nas, kao da idem u rat. Nikad nisam bio na ovakvom natjecanju, nitko nije od nas i sada vrijedi pravilo "snađi se, pokušaj, riješi". Teško je oslikati to, ali dečki se prilagođavaju i nadam se da ćemo se osloboditi nakon Japana. Sada kad nema publike, barem je lakše uspostaviti komunikaciju među igračima i strukom, ne moramo se nadvikivati - rekao je izbornik Lino Červar uoči otvaranja s Japanom u petak (18:00, RTL).

- Oni se dižu, sada sa Sigurdssonom imaju više okupljanja, uigraniji su, napravili su problema Egiptu u pripremi za SP. Sada više igraju 5-1, dok im je rezervna obrana 6-0. Imaju dobru tranziciju, brzi su, moramo biti ozbiljni. Slični su Koreji koja nas je namučila 2009., kad takvim ekipama daš maha, oni se razmašu, naraste im samopouzdanje.

Tko će na teren?

- Mogu reći da Šego i Karačić još neće igrati, imamo mali problem s Cindrićem, ali za konačnih 16 odlučit ću se nakon večernjeg treninga. Nadam se da će mladi dobiti i iskoristiti šansu poput Jaganjca, Martinovića, Šarca...

Toliko od izbornika. Kada smo prije dvije godine u Njemačkoj dobili Japan 35-27, Zlatko Horvat zabio je osam lakih komada. Sutra?

- Možda mi sada nedostaje jakih utakmica u Metalurgu, ali nisam ja jedini. Tu su jedino Nijemci u prednosti. Sad sam u tandemu s Čupićem i lakše je kada su nas dvojica koji možemo odraditi jednak posao. Igrao sam dosta dugo svih 60 minuta i to sam jedva izdržavao.

Internet teško izdržava?

- Dobro, ja sam malo stariji i poznajem vrijeme kada nije bilo interneta. Mlađima je malo teže, ali dobro je, nije baš tako velik problem. Kafić kod Malog i Manjeg? Radi, radi. Inače, ne možemo se požaliti na probleme poput Norvežana, ovdje je zasad sve korektno, manji će se problemi riješiti, imamo mjesta za prošetati se i to je dobro.

Dobre su stvari prije vas u prosincu napravile rukometašice u Danskoj?

- Drago mi je da su i one probudile kult reprezentacije, to je bitna stavka koja će im donositi puno uspjeha. Mi to njegujemo odavno, evo sada su i one dobile to.

A šansu su u zadnji trenutak dobili vaši Makedonci.

- Znali su da je velika vjerojatnost da će doći ovdje, nisu se opustili. Možda će se osjetiti za prvu utakmicu, ali najbitnije im je da su ovdje.

POGLEDAJTE 24 PITANJA S ČERVAROM: