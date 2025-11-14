Obavijesti

Sport

Komentari 4
MAGO DI UMAGO

Červar je otkrio tajnu uspjeha: S generacijom 'luzera' sam za 18 mjeseci postao svjetski prvak

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Červar je otkrio tajnu uspjeha: S generacijom 'luzera' sam za 18 mjeseci postao svjetski prvak
Foto: Luka Mladinić

Vi ste ljudi koji ne dopuštate da vam drugi određuju put. Nisam savršen, i ja sam griješio, ali uvijek sam radio sa strašću. Treneri, zapamtite, uspješni ste onoliko koliko volite svoj posao, rekao je Lino Červar

U Domu Hrvatske vojske na Poljudu, u splitskoj Lori, održano je predavanje rukometne legende Lina Červara (75), jednog od najuspješnijih trenera u povijesti hrvatskog sporta. Događaj je organizirala Udruga „Humane zvijezde Splita” (Split Stars), čiji je tajnik Branko Bosanac, u suradnji s profesorom Ivanom Gudeljom, instruktorom HNS-a Nogometnog središta Split.

KOMENTIRAO FINANCIJE Bilić: Hajduk će ovu godinu završiti u plusu pet milijuna €, a zaslužili smo dobiti novi stadion
Bilić: Hajduk će ovu godinu završiti u plusu pet milijuna €, a zaslužili smo dobiti novi stadion

Tema Červarovog izlaganja bila je „Put do vrha i tajne uspjeha u sportu”, a dvorana je bila ispunjena sportskim djelatnicima, trenerima, sportašima, predstavnicima medija i brojnim ljubiteljima sporta koji su željeli čuti što ima za reći proslavljeni stručnjak.

U ime Grada Splita događaju je nazočio zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić, dok je župana Blaženka Bobana predstavljao njegov zamjenik Stipe Čogelja.

Červaru su tom prilikom uručeni i prigodni pokloni: legendarni vaterpolist Zoran Kačić predao ih je u ime organizatora, Bilić u ime Grada, dok je dožupan Čogelja darovao u ime Splitsko-dalmatinske županije. Posebno emotivan trenutak bio je kada je predsjednik Hajdukovih veterana, Drago Ćelić, uručio Červaru dres „bijelih”, budući da je poznat kao veliki simpatizer Hajduka.

- Drago mi je biti u metropoli hrvatskog sporta. Splićani znaju što znači uspjeh i ponos. Vi ste ljudi koji ne dopuštate da vam drugi određuju put. Nisam savršen, i ja sam griješio, ali uvijek sam radio sa strašću. Treneri, zapamtite, uspješni ste onoliko koliko volite svoj posao. Ljubav prema onome što radiš donosi spremnost na žrtvu - kazao je Červar na početku.

U svom izlaganju Červar je govorio o važnosti mentalne pripreme, promjena i stalnog učenja, što su, kako je rekao, ključne komponente svakog napretka - u sportu, ali i u životu.

Stockholm: Zagrijavanje igrača prije finalne utakmice Europskog rukometnog prvenstva
Stockholm: Zagrijavanje igrača prije finalne utakmice Europskog rukometnog prvenstva | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL/ILUSTRACIJA

- Promjene su teške, ali bez njih nema rasta. Ljudi se često boje izaći iz rutine, ali upravo hrabrost za promjenu donosi uspjeh - poručio je okupljenima.

Otvoreno je govorio i o svom teškom djetinjstvu, obilježenom siromaštvom i usamljenošću, ali i o tome kako je upravo sport postao njegov izlaz i smisao.

- Kao dijete sam se morao boriti za opstanak. Sreću sam pronašao tek kroz sport. Danas imam 75 godina, ali svaki dan učim. Učim po sedam sati, čitam o svim sportovima. Godine nisu prepreka ako imaš volju za napredak - kazao je Červar.

Prisjetio se i 2002. godine, kada je preuzeo hrvatsku rukometnu reprezentaciju koja je tada bila na dnu europske scene. Samo dvije godine kasnije, s generacijom predvođenom Ivanom Balićem i Petrom Metličićem, osvojio je naslov svjetskog i olimpijskog prvaka.

VATRENI NAJAVILI FARSKE OTOKE Moro o vječnom pitanju: 'Volim podjednako i Hajduk i Dinamo'
Moro o vječnom pitanju: 'Volim podjednako i Hajduk i Dinamo'

- Nisu me tada gurali ni mediji ni sustav. Govorili su da imam neiskusne i problematične igrače. Rekao sam im: ‘Ako me slijedite, bit ćete svjetski prvaci.’ I postali su! Ta generacija pokazala je što znače vjera, disciplina i zajedništvo - prisjetio se Červar.

Istaknuo je i važnost kreativnosti u trenerskom radu.

- Nema univerzalnog treninga. Svaki sport traži svoj pristup. Trening mora biti realan, složen i kreativan, a trener mora simulirati stres i pritisak utakmice kako bi igrači naučili reagirati razumno, a ne emocionalno. I nikad se nemojte sramiti učiti od drugih - poručio je.

Foto: Luka Mladinić

U završnici predavanja Červar se osvrnuo i na nogometni Split, spomenuvši legendarnog Luku Kaliternu, začetnika Hajdukove filozofije igre.

- Hajduk mora igrati presing, mora živjeti taj napadački duh. To je Kaliternina ostavština, to su Ivić i svi veliki treneri koji su izrasli u ovom gradu. Poljud mora gorjeti kada se vidi pravi presing - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde
ATRAKTIVNA AIDA

FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (33) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle. Par je već nekoliko mjeseci u vezi
FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...
BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.
FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru
SPORTSKI PAR

FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru

Luca Vildoza i Milica Tasić zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025