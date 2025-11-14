Červar je otkrio tajnu uspjeha: S generacijom 'luzera' sam za 18 mjeseci postao svjetski prvak

U Domu Hrvatske vojske na Poljudu, u splitskoj Lori, održano je predavanje rukometne legende Lina Červara (75), jednog od najuspješnijih trenera u povijesti hrvatskog sporta. Događaj je organizirala Udruga „Humane zvijezde Splita” (Split Stars), čiji je tajnik Branko Bosanac, u suradnji s profesorom Ivanom Gudeljom, instruktorom HNS-a Nogometnog središta Split.

Tema Červarovog izlaganja bila je „Put do vrha i tajne uspjeha u sportu”, a dvorana je bila ispunjena sportskim djelatnicima, trenerima, sportašima, predstavnicima medija i brojnim ljubiteljima sporta koji su željeli čuti što ima za reći proslavljeni stručnjak.

U ime Grada Splita događaju je nazočio zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić, dok je župana Blaženka Bobana predstavljao njegov zamjenik Stipe Čogelja.

Červaru su tom prilikom uručeni i prigodni pokloni: legendarni vaterpolist Zoran Kačić predao ih je u ime organizatora, Bilić u ime Grada, dok je dožupan Čogelja darovao u ime Splitsko-dalmatinske županije. Posebno emotivan trenutak bio je kada je predsjednik Hajdukovih veterana, Drago Ćelić, uručio Červaru dres „bijelih”, budući da je poznat kao veliki simpatizer Hajduka.

- Drago mi je biti u metropoli hrvatskog sporta. Splićani znaju što znači uspjeh i ponos. Vi ste ljudi koji ne dopuštate da vam drugi određuju put. Nisam savršen, i ja sam griješio, ali uvijek sam radio sa strašću. Treneri, zapamtite, uspješni ste onoliko koliko volite svoj posao. Ljubav prema onome što radiš donosi spremnost na žrtvu - kazao je Červar na početku.

U svom izlaganju Červar je govorio o važnosti mentalne pripreme, promjena i stalnog učenja, što su, kako je rekao, ključne komponente svakog napretka - u sportu, ali i u životu.

Stockholm: Zagrijavanje igrača prije finalne utakmice Europskog rukometnog prvenstva | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL/ILUSTRACIJA

- Promjene su teške, ali bez njih nema rasta. Ljudi se često boje izaći iz rutine, ali upravo hrabrost za promjenu donosi uspjeh - poručio je okupljenima.

Otvoreno je govorio i o svom teškom djetinjstvu, obilježenom siromaštvom i usamljenošću, ali i o tome kako je upravo sport postao njegov izlaz i smisao.

- Kao dijete sam se morao boriti za opstanak. Sreću sam pronašao tek kroz sport. Danas imam 75 godina, ali svaki dan učim. Učim po sedam sati, čitam o svim sportovima. Godine nisu prepreka ako imaš volju za napredak - kazao je Červar.

Prisjetio se i 2002. godine, kada je preuzeo hrvatsku rukometnu reprezentaciju koja je tada bila na dnu europske scene. Samo dvije godine kasnije, s generacijom predvođenom Ivanom Balićem i Petrom Metličićem, osvojio je naslov svjetskog i olimpijskog prvaka.

- Nisu me tada gurali ni mediji ni sustav. Govorili su da imam neiskusne i problematične igrače. Rekao sam im: ‘Ako me slijedite, bit ćete svjetski prvaci.’ I postali su! Ta generacija pokazala je što znače vjera, disciplina i zajedništvo - prisjetio se Červar.

Istaknuo je i važnost kreativnosti u trenerskom radu.

- Nema univerzalnog treninga. Svaki sport traži svoj pristup. Trening mora biti realan, složen i kreativan, a trener mora simulirati stres i pritisak utakmice kako bi igrači naučili reagirati razumno, a ne emocionalno. I nikad se nemojte sramiti učiti od drugih - poručio je.

Foto: Luka Mladinić

U završnici predavanja Červar se osvrnuo i na nogometni Split, spomenuvši legendarnog Luku Kaliternu, začetnika Hajdukove filozofije igre.

- Hajduk mora igrati presing, mora živjeti taj napadački duh. To je Kaliternina ostavština, to su Ivić i svi veliki treneri koji su izrasli u ovom gradu. Poljud mora gorjeti kada se vidi pravi presing - zaključio je.