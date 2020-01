Červar poziva na oprez: Mislili smo i da smo bolji od Brazila...

Jučer se dogodilo da protivnici više razmišljaju kako dodati loptu, a da je Dule ne ukrade nego kako ići prema golu, rekao je Lino Červar o pobjedi nad Srbijom dan poslije pa pojasnio:

- Ta 5-1 obrana je naša originalna i na to sam jako ponosan. Ona je sada naš forte, posebno s Duletom koji čita igru bolje nego netko drugi koji ide na borbu. Moraš to raditi, djelovati opstrukcijom na napad da napad promijeni odluku.

- Ta obrana inače je rođena u Italiji. S njima sam to igrao (1994.-2000.). Ta 5-1 obrana je teška opstrukcija i ako se dobro igra, mogu ju nadvladati samo iznimno tehnički i taktički školovani igrači. To je visoka zona u koju sam svojevremeno i uveo i Gojuna, Kopljara da se ne ide previše u dubinu jer se troši previše, a došla nam je nakon 3-2-1 što smo igrali u Portugalu, ali nije to dovoljno, treba i napad odigrati - smatra Červar koji se sada nalazi u situaciji kao i na prošlom prvenstvu u Njemačkoj kada su drugu fazu natjecanja 'kauboji' otvorili neshvatljivim porazom od Brazila.

- Igrači su mislili da smo apsolutno bolji od Brazila, a zaboravili su da smo imali problema s njim i ranije. To je agresivan rukomet, još agresivniji nego u ovom dvoboju protiv Srbije i mislili su da se individualnom igrom može do pobjede. Brazilu je voda išla na mlin, gurali smo se u sredinu, stiskali se, gubili lopte i kada smo počeli razmišljati što je bilo dogovoreno, a to je bilo nakon što smo već gubili 6-7 razlike, onda je bilo malo i kasno. Došli smo na jedan razlike, pa primili gol kroz noge... Sve to dokazuje da se ekipa mora striktno držati dogovorenog - prisjeća se Lino, kojega taj poraz ne potresa toliko.

- I danas smatram da ta utakmica nije bila ključna jer da smo dobili njih, morali bismo svejedno dobiti Njemačku ili Francusku. Tko nam garantira da bismo to uspjeli? - pita se izbornik.

Druga utakmica skupine ovoga Eura, ona s Bjelorusijom, donijela je navijačima pobjedu kakvu dugo nismo vidjeli u hrvatskom rukometu.

- Utakmica protiv Bjelorusije je primjer kako moramo igrati. Da nismo mijenjali u završnici, možda bi bilo i 15 razlike, ali ni to nije realno. Oni su jednostavno ušli u naš mlin, a mi smo njihovu igru predvidjeli i analizirali do u detalje, a igrači su savršeno sproveli taktiku - hvali svoje momke trofejni trener.

Na kraju je zaključio:

- Nije isto igrati u klubu i reprezentaciji, ti si tamo okružen vrhunskim igračima. Nisi samo ti dobar nego i svi oko tebe. Tamo izađeš iz igre, a vrhunski uđe, kod nas je malo drugačije. Moramo momčadskom igrom pobijediti.

- Ne kažem da se ne bore, ali za vrhunski rezultat moraš igrati, dogovorena taktika mora se sprovesti u djelo. Obrana umjesto da se raširi, ona se spajala. Zato nam je jučerašnja utakmica pomogla da sve izanaliziramo situaciju po situaciju.

Zanimljivo je da je i prije deset godina Hrvatska na Euru 2010. u Grazu također ostvarila tri pobjede (Norveška 25-23, Ukrajina 28-25, Rusija 30-28), da bi u drugoj fazi također u Beču dobili Austrijance (26-23) i Dance (27-23) te remizirali s Islandom (26-26). Rapsodija je nastavljena pobjedom nad Poljskom u polufinalu (24-21), da bi Francuzi u finalu bili bolji s 25-21.

