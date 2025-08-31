Obavijesti

DRAMA U LONDONU

Chelsea 'uništio' transfer u Bayern svojem napadaču, a on poručio: Ne vraćam se u klub!

Piše Luka Tunjić,
4
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Nisam u poziciji u kojoj išta mogu poduzeti. Reći ćemo igraču i njegovom agentu da se moraju vratiti u London. Nicolas Jackson je igrač Chelseaja, poručio je sportski direktor Bayerna

Zrakoplov ne vozi natrag. Ne vraćamo se u London, odlučno je poručio agent i bivši nogometaš Diomansy Kamara, koji zastupa interese Chelseajeva napadača Nicolasa Jacksona (24). Senegalac se našao u jednoj od najvećih transfer drama ovog ljeta. 

Naime, Chelsea i Bayern dogovorili su njegovu posudbu uz vrtoglavi iznos od 15 milijuna eura. Bavarci su dobili i opciju otkupiti njegov ugovor za 65 milijuna eura nakon sezone, a Jackson je u društvu svojeg agenta i bližnjih odletio u Munchen privatnim zrakoplovom.

Nicolas Jackson file photo
Foto: Rafal Oleksiewicz/PRESS ASSOCIAT

Dok je Jackson putovao prema Njemačkoj, njegov klub Chelsea igrao je prvenstvenu utakmicu protiv Fulhama. Upravo je taj dvoboj postao epicentar drame. U prvih 15 minuta utakmice, mladi napadač Liam Delap pretrpio je tešku ozljedu tetive koljena i morao je napustiti travnjak. Prve prognoze nisu bile optimistične, a to je nakon susreta potvrdio i trener Chelseaja, Enzo Maresca, koji je potvrdio kako će engleski napadač propustiti između šest do osam tjedana.

Ova je ozljeda stvorila paniku u redovima londonskog kluba. Suočeni s nedostatkom dubine u napadu, navijači su putem društvenih mreža odmah počeli apelirati na upravu da zaustavi odlazak Jacksona.Uprava Chelseaja reagirala je munjevito. 

Senegal Training - The City Ground - Monday June 9th
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Chelsea si nije mogao priuštiti ostati na samo jednom zdravom napadaču (J. Pedro), stoga je priopćio Bayernu kako ipak ništa od posla. 

- Nisam u poziciji u kojoj išta mogu poduzeti. Reći ćemo igraču i njegovom agentu da se moraju vratiti u London. Nicolas Jackson je igrač Chelseaja. Pokušat ćemo pronaći riješenje na kraju prijelaznog roka - za Bild je izjavio Max Eberl, sportski direktor Bayerna.

Jackson je za Chelsea odigrao 81 utakmicu i zabio 30 golova uz 12 asistencija. Prema Transfermarktu, njegova je tržišna vrijednost 50 milijuna eura.

