Chelsea 'uništio' transfer u Bayern svojem napadaču, a on poručio: Ne vraćam se u klub!
Zrakoplov ne vozi natrag. Ne vraćamo se u London, odlučno je poručio agent i bivši nogometaš Diomansy Kamara, koji zastupa interese Chelseajeva napadača Nicolasa Jacksona (24). Senegalac se našao u jednoj od najvećih transfer drama ovog ljeta.
Naime, Chelsea i Bayern dogovorili su njegovu posudbu uz vrtoglavi iznos od 15 milijuna eura. Bavarci su dobili i opciju otkupiti njegov ugovor za 65 milijuna eura nakon sezone, a Jackson je u društvu svojeg agenta i bližnjih odletio u Munchen privatnim zrakoplovom.
Dok je Jackson putovao prema Njemačkoj, njegov klub Chelsea igrao je prvenstvenu utakmicu protiv Fulhama. Upravo je taj dvoboj postao epicentar drame. U prvih 15 minuta utakmice, mladi napadač Liam Delap pretrpio je tešku ozljedu tetive koljena i morao je napustiti travnjak. Prve prognoze nisu bile optimistične, a to je nakon susreta potvrdio i trener Chelseaja, Enzo Maresca, koji je potvrdio kako će engleski napadač propustiti između šest do osam tjedana.
Ova je ozljeda stvorila paniku u redovima londonskog kluba. Suočeni s nedostatkom dubine u napadu, navijači su putem društvenih mreža odmah počeli apelirati na upravu da zaustavi odlazak Jacksona.Uprava Chelseaja reagirala je munjevito.
Chelsea si nije mogao priuštiti ostati na samo jednom zdravom napadaču (J. Pedro), stoga je priopćio Bayernu kako ipak ništa od posla.
- Nisam u poziciji u kojoj išta mogu poduzeti. Reći ćemo igraču i njegovom agentu da se moraju vratiti u London. Nicolas Jackson je igrač Chelseaja. Pokušat ćemo pronaći riješenje na kraju prijelaznog roka - za Bild je izjavio Max Eberl, sportski direktor Bayerna.
Jackson je za Chelsea odigrao 81 utakmicu i zabio 30 golova uz 12 asistencija. Prema Transfermarktu, njegova je tržišna vrijednost 50 milijuna eura.
