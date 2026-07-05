Obavijesti

Sport

Komentari 5
ZVIJEZDA FRANCUSKE

Cherki: Paragvajci su htjeli rat. Pokazali smo pravu borbenost

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Cherki: Paragvajci su htjeli rat. Pokazali smo pravu borbenost
2
Foto: Dylan Martinez
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bili smo spremni na ovakvu utakmicu. Paragvaj nije iskazao puno tehnike ni taktike jer njihova je glavna prednost borbenost - rekao je

Admiral

Francuska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Paragvaja (1-0) u Philadelphiji plasirala se u četvrtinu finala Svjetskog prvenstva. Paragvajci su jako dugo držali otpor protiv favoriziranih Francuza, ali utakmicu su obilježili grubi startovi južnoameričke reprezentacije kojoj tijekom utakmice nije dosuđen niti jedan žuti karton dok je Francuskoj dodijeljeno tri. 

IZBORNIK NAKON UTAKMICE Didier Deschamps: Strahovao sam da će ozlijediti Mbappéa...
Didier Deschamps: Strahovao sam da će ozlijediti Mbappéa...

Tešku utakmicu komentirao je francuski veznjak Rayan Cherki

- Bili smo spremni na ovakvu utakmicu. Paragvaj nije iskazao puno tehnike ni taktike jer njihova je glavna prednost borbenost. Podsjetili smo danas da francuska reprezentacija može odigrati više od nogometa. Pokazali smo koliko smo borbeni - započeo je. 

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay v France
Foto: KYLE ROSS

- Paragvajci su htjeli rat. Podsjetili smo sve da i mi znamo ratovati i boriti se. Ako treba, zajedno ćemo zaroniti u govna. Danas sam vidio da je Paragvaj mogao napraviti i 30 prekršaja i još uvijek ne bi dobili nijedan žuti karton - zaključio je Cherki. 

U četvrtak 9. srpnja od 22 sata Francusku čeka utakmica protiv Maroka i borba za plasman u polufinale.  

 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
SP 2026. Raspored i rezultati. Ovako izgleda kostur završnice
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Ovako izgleda kostur završnice

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Bivši 'vatreni' napušta Osijek, Bennacer Milan
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši 'vatreni' napušta Osijek, Bennacer Milan

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Tko je Slaven Bilić? Dvaput se ženio, završio je pravo, priča 4 jezika, zvijezde mu se otvaraju
FOTO: KARIZMATIČNI SPLIĆANIN

Tko je Slaven Bilić? Dvaput se ženio, završio je pravo, priča 4 jezika, zvijezde mu se otvaraju

Slaven Bilić rođen je 11. rujna 1968. u Splitu. Bio je nogometaš, igrao na poziciji stopera, a nakon toga se bacio u trenerske vode. Dvaput se ženio, igrao je i košarku, a s podcastom (Ne)uspjeh prvaka doživio veliki uspjeh

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026