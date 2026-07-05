Cherki: Paragvajci su htjeli rat. Pokazali smo pravu borbenost

Francuska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Paragvaja (1-0) u Philadelphiji plasirala se u četvrtinu finala Svjetskog prvenstva. Paragvajci su jako dugo držali otpor protiv favoriziranih Francuza, ali utakmicu su obilježili grubi startovi južnoameričke reprezentacije kojoj tijekom utakmice nije dosuđen niti jedan žuti karton dok je Francuskoj dodijeljeno tri.

Tešku utakmicu komentirao je francuski veznjak Rayan Cherki.

- Bili smo spremni na ovakvu utakmicu. Paragvaj nije iskazao puno tehnike ni taktike jer njihova je glavna prednost borbenost. Podsjetili smo danas da francuska reprezentacija može odigrati više od nogometa. Pokazali smo koliko smo borbeni - započeo je.

Foto: KYLE ROSS

- Paragvajci su htjeli rat. Podsjetili smo sve da i mi znamo ratovati i boriti se. Ako treba, zajedno ćemo zaroniti u govna. Danas sam vidio da je Paragvaj mogao napraviti i 30 prekršaja i još uvijek ne bi dobili nijedan žuti karton - zaključio je Cherki.

U četvrtak 9. srpnja od 22 sata Francusku čeka utakmica protiv Maroka i borba za plasman u polufinale.