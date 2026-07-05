Didier Deschamps: Strahovao sam da će ozlijediti Mbappéa...

Francuska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Paragvaja (1-0) u Philadelphiji plasirala se u četvrtinu finala Svjetskog prvenstva. Jedini gol na susretu zabio je Kyllian Mbappé realizirajući penal u 70. minuti. Francuzi su se mučili probiti paragvajsku obranu, uz stalne provokacije i sitne grubosti. U 61. minuti u igru je ušao Desire Doué koji je samo nekoliko minuta kasnije prodorom zaradio kazneni udarac kojeg je Mbappé realizira. Napadaču 'trikolora' ovo je bio sedmi gol na mundijalu čime se izjednačio s Lionelom Messijem na čelu ljestvice strijelaca.

Foto: Mike Segar

Igru Paragvajaca komentirao je francuski izbornik Didier Deschamps.

- Nije bilo lako, oni ne biraju sredstva, iskorištavaju sve što mogu. Definitivno Paragvaj ne igra nogomet koji će privući ljude na stadion. No, dobro su se branili. Uvijek je komplicirano protiv južnoameričkih momčadi. Strahovao sam da će ozlijediti Mbappéa - izjavio je, a onda se osvrnuo na sudačke odluke.

- Neću kritizirati suca, ali utakmicu smo završili s tri opomene, iako se na terenu događalo mnogo toga. Neću kritizirati Paragvaj. Svaka momčad može igrati kako god želi, ali mogao bih i bez uvreda.

- Najvažnije je da na kraju nije bilo incidenata. Ali jedino što je važno jest da smo se kvalificirali - zaključio je na konferenciji za medije nakon susreta.

- Ako moramo uprljati ruke, i mi ćemo to napraviti. Mislili su da ćemo se pojaviti u odijelima, ali znamo kako igrati prljavo. Pokazali smo da nismo samo momčad koja zna igrati napadački nogomet. Paragvaj nije htio igrati nogomet, a mi smo im pokazali da znamo. Pobijedili smo i bolji smo od njih. Ako nam kažu da odj..emo, i mi ćemo njima reći da odj..u - rekao je strijelac jedinog pogotka nakon utakmice.

Francusku čeka okršaj protiv Maroka u četvrtak 9. srpnja u 22 sata po hrvatskom vremenu, a pobjednik ide u polufinale koje se igra pet dana kasnije.