Cibona dovela novo pojačanje. Iza Amerikanca je vrlo uspješna sveučilišna karijera: Donosi više

Cibona je potpisala ugovor s američkim bekom Khalifom Battleom, koji će u novoj sezoni biti dio momčadi Vukova, objavljeno je u ponedjeljak na službenim stranicama zagrebačkog kluba.

Battle je 26-godišnji bek visok 196 centimetara, koji u Cibonu dolazi nakon prve profesionalne sezone provedene u talijanskom klubu Dolomiti Energia Trento. Nastupao je u talijanskoj Serie A i EuroCupu, a u domaćem prvenstvu prosječno je postizao 12,9 poena uz 2,6 skokova i 1,9 asistencija.

Prije dolaska u Europu prošao je zapaženu sveučilišnu karijeru tijekom koje je igrao za Butler, Temple, Arkansas i Gonzagu. U sezoni 2022./23. bio je vodeći strijelac Templea sa 17,9 poena po utakmici, dok je godinu poslije u dresu Arkansasa bilježio 14,8 poena. Posljednju NCAA sezonu odigrao je za Gonzagu, s kojom je osvojio turnir West Coast Conferencea i izborio nastup na završnom NCAA turniru. Za Gonzagu je prosječno postizao 13,6 poena, 3,7 skokova i 1,5 asistencija, uz 93,2 posto uspješnosti s linije slobodnih bacanja.

Foto: Gerald Oelze-de Stoppany

Nakon završetka sveučilišne karijere nastupio je i u NBA Ljetnoj ligi za Phoenix Sunse, gdje je u susretu protiv Portland Trail Blazersa upisao 21 poen, pet asistencija i četiri skoka.

“Khalif je mlad i moderan igrač koji posjeduje vrlo dobru atletsku komponentu i raznovrsnost, odnosno sposobnost pokrivanja više vanjskih pozicija. Prošle sezone odradio je svoju rookie godinu u Italiji, čime je napravio prvi korak u prilagodbi na europsku košarku, a vjerujemo da u našem dresu može otići i stepenicu više te donijeti novu dimenziju našoj igri”, izjavio je Cibonin trener Ivan Rudež.

Primarno igra na poziciji beka šutera. Ističe se sposobnošću stvaranja vlastitog šuta, napadanja obruča i igre u tranziciji, a može preuzeti i dio organizacije napada. Kombinacijom energije, brzine i igre na obje strane terena trebao bi donijeti dodatnu širinu Ciboninoj vanjskoj liniji.