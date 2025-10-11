Cibona okrenula leđa ABA ligi: Ključna pitanja i odgovori o kraju jedne ere slavnog kluba

Završena je višemjesečna saga regionalne košarke. Cibona, dvostruki prvak Europe i jedan od osnivača regionalnog natjecanja, nakon više od dva desetljeća napušta ABA 2 ligu odlukom skupštine ovu subotu u omjeru sedam glasova za, dva protiv. Što se krije iza ovog povijesnog poteza?

Zašto je Cibona napustila ABA ligu?

Povijesni potez nije rezultat ishitrene odluke, već je kulminacija loših rezultata proteklih sezona, kroničnih financijskih problema koji su prijetili gašenjem kluba, promjene klupske strategije i rastućeg utjecaja Hrvatskog košarkaškog saveza koji je klub stavio pred sudbonosni izbor: regiju ili opstanak uz pomoć domaće organizacije.

Da bi se razumio Cibonin zaokret, potrebno se vratiti na katastrofalnu prošlu sezonu. "Vukovi" su okončali osnovni dio ABA lige sa samo četiri pobjede, što je bio najlošiji rezultat u klupskoj povijesti. Taj ih je učinak gurnuo u doigravanje za ostanak protiv slovenske Ilirije. Dva uvjerljiva poraza, pred gotovo praznim tribinama Draženova doma, samo su potvrdila ono što je bilo očito cijele sezone. Cibona je, po prvi put u povijesti, sportski ispala iz elitnog ranga. Bio je to šokantan, ali i realan odraz stanja u klubu.

Koliki su dugovi Cibone?

Sportski neuspjeh bio je samo simptom dublje, financijske krize. Direktor kluba Tomislav Šerić u lipnju je javno obznanio poražavajuću financijsku sliku, bez uljepšavanja:

- Dug je 6,8 milijuna eura, da nema dugova, bilo bi prihoda i ulagali bismo u igrače. Cijela organizacija pati zbog financija, jako je teško balansirati. Uložiš u novog igrača, a nekome nisi platio dug...

Upravo je taj dug bio nepremostiva prepreka za ostanak u ligi administrativnim putem. Vodstvo ABA lige ponudilo je Ciboni i crnogorskom Mornaru, koji je također ispao, mogućnost ostanka uz plaćanje pozivnice od 200.000 eura. Za klub čiji je račun, prema Šerićevim riječima, bio blokiran 239 dana u jednoj godini, to je bila nemoguća misija.

Kako su reagirali klubovi iz regije?

Posljednja nada da bi se Ciboni, kao osnivaču i velikanu, moglo "progledati kroz prste" ugašena je na sjednici Skupštine ABA lige. Iako su neki klubovi, poput vječnog rivala Zadra i podgoričke Budućnosti, apelirali na važnost Cibone za ligu, ključnu ulogu odigrao je predsjednik Partizana Ostoja Mijailović. On je poručio da Partizan neće sudjelovati u natjecanju gdje se sportske odluke poništavaju za stolom. Ta je izjava stavila ostale članove pred zid. Dodatno razočaranje bio je stav Cedevite Olimpije te srpskih klubova (Crvena zvezda, FMP, Mega) koji su glasali protiv ostanka. ABA liga, koju je Cibona pomogla stvoriti, hladno joj je pokazala izlazna vrata.

Kakvu je ulogu odigrao HKS?

Dok su se vrata ABA lige zatvarala, otvorila su se druga, europska, uz snažan poticaj s vrha hrvatske košarke. Uprava kluba prijavila je klub za FIBA Europe Cup, natjecanje u kojem Cibona nije sudjelovala punih osam godina. Taj se potez savršeno uklopio u novu strategiju Hrvatskog košarkaškog saveza. HKS je, naime, odlučio financijski potaknuti klubove da se okrenu Fibinim natjecanjima, nudeći izdašne subvencije. Za Cibonu je ta ponuda postala slamka spasa. "Naš je cilj ojačati domaću ligu i vratiti klubove pod okrilje Fibe", poručili su iz HKS-a, obećavši financijsku potporu od 250.000 eura. Toliko je dobila Cedevita Junior.

Zašto je Cibona razmatrala igrati ABA 2 ligu?

Iako je direktor Šerić isprva kategorički tvrdio da "ime i povijest Cibone ne zaslužuju igrati ABA 2 ligu", u klubu su isprva donijeli drugačiju, pragmatičnu odluku. Cibona je planirala igrati drugi rang, a razlog je bio isključivo poslovan. Kao jedan od 12 klubova-vlasnika, Cibona ima pravo na dividendu od profita koji ABA liga ostvaruje, a koja je prošle sezone iznosila oko 100.000 eura. Odustajanje od natjecanja automatski znači gubitak vlasničkog udjela i odricanje od budućih prihoda. No budućnost regionalne lige iduće sezone prilično je neizvjesna s obzirom na najavu iz Srbije da će i oni ustrojiti svoje prvenstvo tako da se najveći klubovi (čitaj Partizan i Zvezda) neće moći uključiti tek u završnici.

Što je dovelo do konačnog odustajanja?

Samo tjedan dana prije početka natjecanja, uslijedio je konačni preokret. Službeno objašnjenje ponudila je "klupska stručna linija", predvođena sportskim direktorom Marinom Rozićem i trenerom Ivanom Rudežom. "Nakon detaljne analize, procijenili smo da naša sužena rotacija igrača jednostavno ne može izdržati naporan ritam igranja tri natjecanja paralelno: domaće prvenstvo, FIBA Europe Cup i ABA 2 ligu", izjavio je Rozić.

Neslužbeni izvori otkrili su ključni detalj: pojavio se financijski jamac, kanadski Hrvat Victor Dodig, koji bi nakon preoblikovanja trebao postati vlasnik kluba i koji je već uložio u klub 500.000 eura. Ta financijska injekcija, uz već osiguranu potporu HKS-a, dala je vodstvu kluba sigurnost da napokon presiječe pupčanu vrpcu s regionalnim natjecanjem, za što će morati platiti penale od 15.000 eura.

Što budućnost nosi za klub?

Cibonin izlazak iz ABA lige bolan je, ali možda i nužan korak prema potpunom restrukturiranju. Klub se okreće novom modelu, naslonjenom na financiranje od strane HKS-a i europska natjecanja pod okriljem Fibe, s fokusom na razvoj mladih domaćih igrača. Hoće li ovaj hrabar i rizičan potez označiti početak ozdravljenja i povratka stare slave ili samo novo poglavlje u dugogodišnjoj agoniji? Jedno je sigurno: regionalna košarka bez Cibone više nikada neće biti ista.