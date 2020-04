Cibona opet trenira, a direktor tvrdi: Ma mi smo velika obitelj

Cibona je početkom travnja otpustila sve radnike iz radne zajednice. Otkazi su uslijedili kao posljedica pandemije izazvane korona virusom. Sada se 'Cibosi', u ponedjeljak, 4. svibnja, vraćaju treninzima i to pod posebnim uvjetima.

Trener Ivan Velić zbog povratka iz Bosne i Hercegovine morati biti u samoizolaciji 14 dana, pa će ga u tom periodu mijenjati pomoćni trener Bariša Krasić i kondicijski trener Ivan Antunović.

- Ako to bude moguće radit ćemo do 1. srpnja. Ujedno ćemo i planirati stvari za iduću sezonu ovisno o tome koliki će biti budžet za nadolazeću sezonu i kakvo će općenito biti stanje u sportu s obzirom na korona virus. Očekujemo i da će pripreme za iduću sezonu početi puno ranije nego li je to bila praksa ranijih sezona - kazao je Velić.

Na prozivci će se pojaviti sljedeći igrači: Novačić, Bundović, Badžim, Prkačin, Vucić, Ljubičić, Ramljak, Rašić, Gnjidić, Paponja, Branković, Majcunić, Buljević, Porobić.

Očekuju se i pregovori s nekim igračima kojima je istekao ugovor tako da ovo neće biti konačna slika rostera. Također, na popisu nema kapetana Marina Rozića koji još nije donio konačnu odluku o nastavku karijere.

- Bit će tu i igrača s kojima nemamo aktualne ugovore, a u narednom razdoblju ćemo obnavljati ugovore kako njima tako i članovima radne zajednice koji će trenutno raditi bez važećeg ugovora. Odazvali su se svi, što pokazuje da djelujemo kao jedna velika obitelj upravo onda kada nam je najteže - dodao je direktor Cibone Domagoj Čavlović.

Košarkaška natjecanja u Hrvatskoj, te ona međunarodna u kojima se Cibona natječe, prekinuta su sredinom ožujka, a HKS je 1. travnja donio odluku o prekidu svih natjecanja u ovoj sezoni.

U ligama koje vodi Hrvatski košarkaški savez neće se proglasiti prvak niti određivati poredak, a u sezoni 2020/21 u svakoj pojedinoj ligi nastupiti će isti klubovi koji su nastupali u sezoni 2019/20.

