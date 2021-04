Eskaliralo je u srijedu na utakmici Gorice i Cibone (91-84), a zatim je stigla vijest - Damir Markota (36) i 'vukovi' raskinuli su ugovor!

Podsjetimo, Damir Markota (36) je utakmicu protiv Gorice u srijedu (91-84) započeo u prvoj petorci, odigrao je svega tri i pol minute, a u drugom poluvremenu se nije ni pojavio na parketu. Razlog je žestoka svađa s trenerom Vladimirom Jovanovićem koja se dogodila na poluvremenu!

Doznali smo da je popularni 'Šveđo' zalupio vratima svlačionice, vjerojatno nezadovoljan minutažom, nakon što je Jovanović izašao, a to je trenera izbacilo iz takta te se vratio u svlačionicu i unio se Markoti u lice. Došlo je do svađe, Markota više nije vraćen u igru, a sad više nije član Cibone.

- U ime kluba želim Šveđi zahvaliti na ogromnom doprinosu koji je utkao u rezultate Cibone u svih pet puta koliko je bio ovdje. Žao mi je da se rastajemo prije vremena, ali vrata našeg kluba će mu uvijek biti otvorena - poručio je sportski direktor Marin Rozić.

Od 'vukova' se i oprostio sam Markota.

- Klubu se želim zahvaliti na pruženoj prilici i na svim lijepim godinama koje sam proveo ovdje i uspomenama koje ću pamtiti cijeli život! Žao mi je što je došlo do ranijeg rastanka nego što je planirano. Nadam se da će nas poslužiti zdravlje do kraja pa će onda doći i rezultat. Moje zdravlje trenutno nije najbolje i ne mogu dati svoj maksimum. Ono što se dogodilo znamo mi koji smo bili tamo, riješili smo to između sebe i tako će i ostati.

Iz kluba ističu da je nesporazum u svlačionici riješen na miran i civiliziran način i da je to 'situacija koja je trebala ostati unutar svlačionice'.