DOIGRAVANJA ZA PRVAKA

Cibona svladala Dubravu i izborila polufinale sa Splitom

Piše HINA,
Susret Cibone i Dubrave u trećoj utakmici četvrtfinala doigravanja Premijer lige | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Košarkaši Cibone plasirali su se u polufinale doigravanja prvenstva Hrvatske nakon što su u odlučujućoj trećoj utakmici četvrtfinala u KC "Dražen Petrović" svladali Dubravu sa 92-87 (23-26, 23-23, 24-17, 22-21). Žan Mark Šiško sa 18 i Renato Serdarušić sa 16 koševa predvodili su Cibonu, dok je Mateo Čolak zabio 23 za Dubravu.

Bila je to neizvjesna utakmica u kojoj je pobjednik odlučen u završnim sekundama dvoboja, a ključnim su se pokazala slobodna bacanja, odnosno mirnoća Justina Robersona u sastavu Cibone, odnosno promašaji Domagoja Vukovića i Lovre Gnjidića kod Dubrave. Naime, Vuković je promašio slobodno bacanje kod rezultata 84-84, a Gnjidić je promašio jedno bacanje kod prednosti Cibone 88-85 35 sekundi prije kraja.

Unatoč tome, 9.3 sekundi prije kraja bilo je samo 88-87 za Cibonu,a onda je Roberson izborio dva slobodna bacanja koja je pogodio za 90-87. Potom se Wright odlučio za brzi šut za tricu za poravnanje koji je promašio, a Roberson je uhvatio loptu u skoku i s nova dva pogođena bacanjaodveo Cibonu na nedostižnih 92-87.

Cibona će tako u polufinalu igrati protiv Splita koji je sa 2-0 izbacio Zabok. Prva utakmica igrat će se u petak u Zagrebu, a u finale će se plasirati momčad koja prva ostvari dvije pobjede.

Drugi polufinalni par je Zadar - Dubrovnik, a prva utakmica tih suparnika također će se igrati u petak.

