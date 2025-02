Cibona teže od očekivanog izbacila drugoligaša u Kupu! Marsonija vodila čak 15 razlike

Košarkaši Cibone prvi su polufinalisti ovosezonskog izdanja završnog turnira Kupa "Krešimir Ćosić" koji se održava u Zaboku, oni su u četvrtfinalu teže od očekivanog svladali drugoligaša Marsoniju sa 90-85 (26-24, 21-29, 18-9, 25-23).

Filip Bundović sa 20 i Sven Smajlagić sa 19 koševa predvodili su Cibonu, dok je u sastavu Marsonije briljirao Leon Šljivarić sa 31 ubačajem, a Dominik Zelanto je dodao 19.

Zabok: Četvrtfinalna utakmica Kupa Kresimir Cosic za košarkaše, KK Cibona - KK Marsonia | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nakon što je prva četvrtina većim dijelom protekla u očekivanoj blagoj prednosti Cibone, od 9. do 14. minute dogodila se nevjerojatna serija Marsonije od 20-0 kojom je sastav iz Slavonskog Broda stigao do prednosti od 40-26. Nedugo potom Marsonia je povela i s najvećih 15 razlike (42-27), no u drugom dijelu druge četvrtine Cibona je prvenstveno zahvaljujući raspoloženom Bundoviću smanjila zaostatak, u jednom trenutku bilo je samo 47-45 za Marsoniju koja je ipak do odlaska na odmor uspjela "pobjeći" na 53-47.

Zabok: Četvrtfinalna utakmica Kupa Kresimir Cosic za košarkaše, KK Cibona - KK Marsonia | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

No, u prvih čak pet i pol minute treće četvrtine Marsonia nije uspjela poentirati, pa je Cibona poravnala da bi do kraja tog dijela igre i preuzela vodstvo.

Zabok: Četvrtfinalna utakmica Kupa Kresimir Cosic za košarkaše, KK Cibona - KK Marsonia | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Marsonia je ostala u igri sve do pred sam kraj susreta, tricom Zelanta se dvije minute prije kraja primakla na 85-82, no u sljedećem napadu Cibone tricom je uzvratio Smajlagić dok seriju trica nije uspio nastaviti Špehar za Marsoniju pa je Cibona ipak mirinje ušla u zadnju minutu.