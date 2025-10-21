Obavijesti

NOVA POBJEDA

Cibona u dramatičnoj završnici do nove pobjede u Europi! Gurala ju je sjajna podrška

Piše Domagoj Vugrinović,
Cibona u dramatičnoj završnici do nove pobjede u Europi! Gurala ju je sjajna podrška
Susret Cibone i Dijona u 2. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

CIBONA - DIJON 76-73 Utakmica se lomila u posljednjim minutama kada su najvažnije poene zabijali Radovčić i Hepa

Cibona je pobijedila u drugoj domaćoj utakmici u Draženovom domu Dijon 76-73 i tako zadržala prvo mjesto u skupini J Fiba Europskog kupa. 

Prvu četvrtinu domaća je momčad otvorila bolje i agresivnije, a izrazito raspoloženi bili su Hepa, Radovčić i Katanović. Dobrom obranom Francuze su ostavili na samo 15 koševa u prvoj četvrtini. Pred kraj četvrtine vrlo nervozni gostujući trener Laurent Legname, nezadovoljan igrom, pozvao je minutu odmora, a bijes je iskalio na reklamnom panou koji je snažno udario nogom.

U drugu četvrtinu momčad Ivana Rudeža ušla je vrlo slabo, gosti su brzo stigli do izjednačenja, pa je trener morao reagirati minutom odmora. Nakon vodstva 24-15 u prvoj četvrtini, u drugoj je Dijon postigao 29 koševa, što je bilo previše. Tome su pridonijele i brojne neforsirane pogreške cibosa. Ni napad više nije funkcionirao kao u prvoj četvrtini, Šiško i Roberson više nisu mogli probijati čvrsti prednji dvojac, dok je u napadu ulascima u reket prednjačio Justin Bibbins. Na odmor su otišli s četiri koša zaostatka.

Za razliku od prve četvrtine, publiku su u pretposljednjoj na noge dizale obrambene bravure, a posebno se istaknuo blok Rudana nakon kojega je cijela dvorana skočila na noge i počela s poznatim povicima "heja, heja Cibosi". Ipak, nekoliko dvojbenih sudačkih odluka i nekoliko loših odluka u napadu stajalo je Cibonu boljeg rezultata, pa su gosti u posljednju četvrtinu ušli s prednošću od tri poena razlike.

U posljednjoj četvrtini kada se lomila utakmica Cibona je na krilima 1200 navijača krenula po pokret. Igralo se koš za koš, a onda je minuti i pol prije kraja Radovčić pogodio važnu tricu. Draženov dom je eksplodirao, a potom je ponovno Radovčić kada je bilo najvažnije pogodio sjajnu tricu. Hepa je u završnici izborio dva slobodna bacanja, a kada je bilo najpotrebnije nije griješio. Tako je Cibona stigla da druge pobjedu u dvije utakmice Fiba Europskog kupa.

Najbolji kod Cibone bili su Justin Roberson s 19 koševa, šest skokova i tri asistencije te Kamaka Hepa s 18 koševa, tri skoka i četiri asistencije. Goste su predvodili Jordan Barnett s 14 poena, četiri skoka i jednom asistencijom, Robin Ducote s 14 koševa i četiri skoka te Tariq Owens s 11 koševa i pet skokova.

