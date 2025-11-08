Obavijesti

Sport

Komentari 1
PRVENSTVO HRVATSKE

Ciboni derbi protiv Cedevite!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ciboni derbi protiv Cedevite!
3
Zagreb: Košarkaši Cibone dočekali su momčad KK Cedevita Junior u sklopu sedmog kola SuperSport Premijer lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Justin Roberson je sa 21 košem i šest asistencija bio najbolji igrač pobjedničke momčadi. Luka Skorić je ubacio 17 poena, a Krešimir Radovčić 14

Košarkaši Cibone pobijedili su u gradskom derbiju Cedevitu Junior sa 90-79 (19-21, 24-21, 28-19, 19-18) u prvoj utakmici 7. kola domaćeg prvenstva, koja je u subotu odigrana u Košarkaškom centru "Dražen Petrović".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Roko Ukić zasvirao na otvorenju Svjetskog kupa košarkaških veterana u Omišu 01:15
Roko Ukić zasvirao na otvorenju Svjetskog kupa košarkaških veterana u Omišu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Momčad Ivana Rudeža je nakon izjednačenog prvog poluvremena prelomila dvoboj u trećoj četvrtini, u kojoj je Cibona došla do dvoznamenkaste prednosti i bez većih poteškoća ju zadržala do kraja utakmice.

Justin Roberson je sa 21 košem i šest asistencija bio najbolji igrač pobjedničke momčadi. Luka Skorić je ubacio 17 poena, a Krešimir Radovčić 14.

Zagreb: Košarkaši Cibone dočekali su momčad KK Cedevita Junior u sklopu sedmog kola SuperSport Premijer lige
Zagreb: Košarkaši Cibone dočekali su momčad KK Cedevita Junior u sklopu sedmog kola SuperSport Premijer lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Corey Allen-Williams je s 21 košem i četiri asistencije predvodio strijelce Cedevite Junior, a Jordan Gainey je postigao 16 poena.

Cibona je ovom pobjedom došla do polovičnog učinka (3-3) u Premijer ligi, što joj trenutačno donosi sedmu poziciju na ljestvici. Cedevita Junior je doživjela četvrti uzastopni poraz u ovom natjecanju i s učinkom 2-5 je na devetom mjestu. Vodeći Zadar ima učinak 6-0, a Split je na drugom mjestu sa 5-1. Slijede Zabok, Dubrovnik i Alkar s učinkom 4-2.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Rođena Splićanka u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
VIDEO Hajduk - Osijek 2-0: 'Bili' nadigrali 'bijelo-plave' i odvojili se na vrhu! Zaigrao i Livaja
ZAIGRAO I MATKOVIĆ

VIDEO Hajduk - Osijek 2-0: 'Bili' nadigrali 'bijelo-plave' i odvojili se na vrhu! Zaigrao i Livaja

Splićani sada imaju pet pobjeda i jedan remi u posljednjih šest ligaških nastupa. Hajduk se učvrstio na prvom mjestu ljestvice. Ima četiri boda više od Dinama koji će u nedjelju gostovati kod Istre 1961 u okviru ovog kola
FOTO Supruga trenera Martina Baturine ljepotom oduzima dah. Od bivšeg muža dobila je kuću
DANIELLA SEMAAN

FOTO Supruga trenera Martina Baturine ljepotom oduzima dah. Od bivšeg muža dobila je kuću

Elie Taktouk, bogati nigerijski biznismen, bio je oženjen libanonskom manekenkom Daniellom Semaan 1998. godine, ali su se razveli 2011. kada ga je Daniella napustila zbog Cesc Fabregasa, bivše zvijezde Arsenal

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025