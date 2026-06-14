Cibonu do naslova doveo igrač koji je dvije godine bio izvan košarke. 'Trenirao sam atletiku'
Žan Mark Šiško proglašen je najboljim igračem finalne serije, a njegova priča zaista je nevjerojatna. Prije samo godinu dana bio je bez kluba i daleko od košarke. 'Dvije godine nisam taknuo loptu'
Šiško, Šiško, Šiško, Šiško, skandirali su navijači Cibone na dočeku ispred Draženova doma najboljem igraču finalne serije protiv Zadra. Titula se nakon četiri godine vratila u Zagreb, a jedan od najzaslužnijih za to je slovenski košarkaš Žan Mark Šiško (28). Njegova priča poprilično je nevjerojatna i inspirativna, a pomalo nalikuje i na završetke iz bajki. Samo što je ovo daleko od kraja, on je tek na početku.