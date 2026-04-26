Cijeli Anfield je plakao: Je li ovo bio Salahov 'posljednji ples'?

Na licu Mohameda Salaha (33) bila je nevjerica. Liverpool je vodio 2-0 protiv Crystal Palacea, a on je upravo asistirao Szoboszlaiju prodorom s desne strane i sjajnim dodavanjem petom u kaznenom prostoru. Ubrzo nakon sjeo je na travu, uhvatio za lijevu zadnju ložu i zurio u nebo. Cijeli Anfield ustao je i zapljeskao, a on je odgovorio isto, plješćući na sve četiri strane stadiona dok je napuštao teren po vjerojatno zadnji put.

Trener Arne Slot nije htio previše govoriti.

- Ne znamo koliko je loše. Da smo vodili 6-0 i da ga izvadim dvije minute prije kraja, on bi i dalje prigovarao da je mogao zabiti još dva. Činjenica da je Mo napustio teren dovoljno govori, morat ćemo pričekati - rekao je Nizozemac, prenosi Sky Sports.

Navijači se pitaju jedno: 439 nastupa, 257 golova i ovako završava? Salah je ionako već tjednima znao da napušta klub 24. svibnja, nakon dogovora o prijevremenom kraju devetogodišnje suradnje. Ali nitko nije zamišljao da će to izgledati ovako, prisilnim izlaskom s terena, bez pravog oproštaja.

Sezona nije bila laka ni za igrača ni za klub. Liverpool se nije uključio u borbu za naslov niti je osvojio trofej, a između Salaha i Slota došlo je i do javnog sukoba. Forma Egipćanina daleko je od prošle sezone kad je zabio 34 i dodao 23 asistencije. Ipak, nezamjenjiv je u početnom sastavu još od kako je došao na sjever Engleske 2017. godine.

Utrka s vremenom

Pred Liverpoolom su još gostovanje kod Manchester Uniteda 3. svibnja, doček Chelseaja 9. svibnja te gostovanje kod Aston Ville, sve do posljednjeg dana sezone kad bi Salah trebao dobiti veliki oproštaj protiv Brentforda na Anfieldu. Egipćanin je sada u utrci s vremenom i s vlastitim tijelom.

- Mo se uvijek tako dobro brinuo o sebi, nadamo se da će mu trebati minimalno vremena za oporavak i da će biti spreman za završnicu - rekao je Slot.

Ako ne uspije, karijera jednog od najvećih igrača u povijesti Liverpoola završit će bez pravog oproštaja.