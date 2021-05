Marin Čilić nije uspio u Portugalu izboriti prvo finale nekog turnira nakon Australian Opena 2018. U polufinalu Estorila Britanac Cameron Norrie je slavio sa 7-6 (5), 7-5.

Osvajač US Opena je savršeno otvorio meč te došao do prednosti 3-0, no, Britanac ekspresno vraća 'break' te se vraća u set. Oba tenisača osvajala su servis gemove do kraja seta i on je ušao u 'tiebreak'.

Čilić je otvorio odlučujući gem prvog seta sa oduzetim servisom, ali ga je Britanac opet ekspresno vratio. Marin je izgubio prvi set zahvaljujući dvostrukoj pogrešci pri rezultatu 6-5 za Norrieja.

Međugorac je prvi došao do prilike za 'break' u drugom setu pri rezultatu 1-1, ali nije ju iskoristio, a već u sljedećem morao je spašavati na svom servisu. Norrie je prelomio meč pri rezultatu 6-5 kada je brejknuo Čilića na servisu za drugi 'tiebreak'.

Čilić nije došao do finala, ali je pokazao ponešto dobrog tenisa u Portugalu.