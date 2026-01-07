Obavijesti

Čilić ispao u 2. kolu Hong Konga

Marin Čilić ispao u drugom kolu protiv Portugalca Nuna Borgesa. Čilićeve neprisiljene pogreške presudile su dvoboj u korist 45. na svijetu

Hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP-70.) zaustavljen je u drugom kolu teniskog ATP turnira u Hong Kongu nakon što je u srijedu sa 7-5, 6-3 bolji od njega bio Portugalac Nuno Borges, 45. tenisač na ATP ljestvici.

U prvom je setu Portugalac nakon što je oduzeo servis Čiluću došao u prednost 4-1, no onda je Čilić vratio servis i smanjio na 3-4. Na kraju seta, Borges je još jednom napravio break i dobio set sa 7-5.

Drugi je set preslika prvog, portugalski je tenisač oduzeo servis Čiliću na početku za vodstvo od 2-0 koje je 'naraslo' na 4-1 nakon čega je Čilić pokušavao stići razliku, no nije imao priliku za oduzeti servis suparniku koji je na kraju osvojio set rezultatom 6-3.

U meču koji je trajao sat i 22 minute Čilić je servirao devet aseva, ali napravio pet dvostrukih grešaka,. Borges je servirao pet aseva i imao samo jednu dvostruku pogrešku. Čilić je svoj servis izgubio tri puta, a oduzeo ga je suparniku samo jednom. Čiliću su presudile neprisiljene pogreške, napravio ih je 31, dok ih je Borges napravio 18.    

