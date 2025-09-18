Čilić neočekivano izgubio u prvom kolu turnira na kojem je prošle godine doživio renesansu

Na turniru na kojem je prošle godine doživio tenisku renesansu, turnir koji je osvojio kao najslabije rangirani tenisač u povijesti ATP-ja sa 777. mjesta, Marin Čilić (36, ATP 59) godinu dana kasnije izgubio je već u prvom kolu. Branitelja naslova u Hangzhouu je zaustavio američki tenisač, 20-godišnji Nishes Basavareddy (ATP 109) pobijedivši 4-6, 6-4, 6-3 nakon dva sata i 35 minuta.

Basavareddy je do glavnog turnira prošao kroz kvalifikacije i upisao najzvučniju pobjedu karijere, sedmu na ATP Touru na kojem je debitirao ove godine. Ovaj poraz Čilića će bitno unazaditi na ATP ljestvici (oko 90. mjesta).

U susjedstvu bolje je prošao Dino Prižmić, koji je izborio drugo kolo turnira u Chengduu. Splićanin je prošao Francuza Terencea Atmana (ATP 70) sa 6-4, 6-3. U drugom kolu čeka ga prvi nositelj i deveti tenisač svijeta, Talijan Lorenzo Musetti.