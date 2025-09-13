Čilić: Prvi put vidio sam ovakvu podlogu na pločama. A ono je bila čista ukradena lopta!

Hrvatska je završila nastup u Davis Cupu za 2025. godinu. Francuska je izborila završni turnir u studenom u Bologni, Francuzi u Gradskom vrtu u Osijeku slavili ukupnim rezultatom 3-1 i pridružili se završnici s osam najboljih reprezentacija na svijetu.

Marin Čilić mogao je odvesti susret u peti meč, u majstoricu, no francuski debitant Corentin Moutet (26, ATP 39) nakon Dine Prižmića, usred Osijeka nadigrao je i najboljeg hrvatskog tenisača (7-5, 6-4).

- Meč je bio na vrhunskoj razini, mislim da je on odigrao meč života. Ja bih rekao da sam bio na fantastičnoj razini s obzirom na sporost podloge i vlažnost. Servirao sam odlično, ali bilo je nemoguće dolaziti do besplatnih poena. Prva tri gema odigrao sam fantastično, a izgubio sam dva seta. Kad sam se vratio na 5-5, uključila se publika, digao sam se psihički, ali opet je on odigrao sjajno. Šteta za one tri break-lopte kod 4-3 u drugom setu. Odigrao je sjajne drop shotove, ma odigrao je, kažem, meč života - sublimirao je Čilić.

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

I nakon jučerašnjeg poraza od Rinderknecha Marin je rekao da su uvjeti išli na ruku protivniku. S obzirom da je naš prvi reket, jesmo li pogriješili s izborom podloge?

- Ne znam što se dogodilo, ali ljudi koji su postavljali podlogu uvjeravali su nas da je ista kao ona u Lilleu kad smo igrali 2018. godine. Prvi put sam vidio ovakvu podlogu da se igra na pločama, odskok lopte drastično je manji nego inače, za metar, metar i pol. Moutet je na takvoj odigrao mečeve života. Mislim da je zemlja bila odličan izbor. Humbert im nije došao, imali su peh s ozljedom Filsa, pa je Moutet ušao kao zamjena i bio najbolji igrač. Poklopilo se dosta stvari.

Čilić je u jednom trenutku potpuno eksplodirao, kod 1-1 u drugom setu sutkinja Alison Hughes otišla je provjeriti trag loptice i potvrdila da je loptica bila izvan granica. Kad je Čilić izgubio servis pa otišao vidjeti trag, nije verbalno štedio sutkinju.

- Čim sam udario forhend, vidio sam da je dobra, uopće nisam dvojio. Moutet je zaokružio trag, a sutkinja rekla da je loptica vani. Nisam mogao vjerovati. Rekao sam joj da to nije taj trag loptice, a ona me je uvjeravala da jest. Pitao sam da dođem na drugu stranu, rekla je naravno da ne mogu. I kad smo promijenili strane, vidio sam da to nije bio taj trag, loptica je bila čista na liniji i poludio sam. Čista ukradena lopta! Moutet se kasnije pokušao opravdati, rekao je da nije siguran, a kad nisi siguran, ne zaokružuješ trag. Nekorektno je ispalo, a ja sam čak bio i korektan s vikom prema sutkinji. Opet, mislim da je sve to dobro došlo za momčad, mene i publiku, da se još više svi uključe. Kad sam odmah vratio break, nekako sam se stabilizirao, imao sam tu šansu na 4-3, da psihička prevaga ode na našu stranu, no on je odigrao savršeno u tim ključnim trenucima.

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Ivan Dodig u izborničkom je debiju upisao poraz. Ovako sažima viđeno u ova dva dana.

- Izvukli smo najtežeg protivnika, Francuska je uvijek u vrhu. Prižmić je odigrao protiv Mouteta na visokoj razini, to je odlično za budućnost i mislim da ćemo s njim te parom imati dobru budućnost. Pavić i Mektić podsjetili su na najbolje trenutke kad u dominirali dvije-tri godine, danas je bila čista replika te ljepote. Marin je bio i uvijek će ostati naš vođa. Odigrati ovakav meč zaslužuje velike pohvale i treba mu skinuti kapu za sve ove godine veselja i radosti. Godine ga stišću kao i mene, ali mlade generacije dolaze. Novi dečki trebaju se isprofilirati, ova generacija navikla nas je na dobre rezultate zadnjih 10 godina, ali bit će sve teže. Prižmić će za godinu-dvije doći na razinu da bude ubojit, parovi mogu još nekoliko godina biti vrhunski.

Što kaže Marin o Prižmiću?

- Kao što sam i ja prolazio u tim godinama, i kod njega vidim profesionalni pristup, predanost, enormnom željom za tenisom. Koliko trenira, koliko je fizički spreman iako mu je tek 20 godina. Danas je bio spreman igrati bez problema da je trebalo. Ako nastavi biti ovako predan, mislim da su velike stvari ispred njega te da može biti vodilja za sve ostale momke koji imaju potencijal, da im pokaže na koji način treba živjeti tenis. On je korak ispred s treningom, s predanošću, sazrio je i to se vidi.

