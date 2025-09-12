Čilić: Njemu su uvjeti više išli na ruku, nisam igrao dobar tenis. Francuz: Marin je pravi prvak!

Marin Čilić nije uspio osvojiti prvi bod za Hrvatsku protiv Francuske i izjednačiti rezultat nakon prvog dana. U dvoboju prvog reketa Hrvatske i drugog reketa Francuske, Francuz Arthur Rinderknech pobijedio je 6-2, 6-4. Drugim riječima, Čiliću nije pružio nikakvu šansu i Francuska nakon prvog dana vodi 2-0 te ima tri meč-lopte uoči subote i meča parova.

- Servirao je izvanredno tijekom cijelog meča i nije mi dao puno šanse. Nisam igrao najbolji tenis, njemu su malo vlažniji uvjeti išli na ruku, mogao je pustiti ruku, loptice nisu letjele van, a ima i prodorniji servis od mene. S ranim je breakom u oba seta stvorio lagodnu situaciju - rekao je Čilić.

Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francsuka, Marin Čilić - Arthur Rinderknech | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Pobijede li Mektić i Pavić u meču parova, Čilić će sutra na teren u prvom od dva potencijalna singla. No, protivnik mu može biti Moutet, koji je pobijedio Prižmića, Mpetshi Perricard, možda i Bonzi ne bude li igrao parove s Herbertom.

- Sve su im opcije otvorene i ne znam za kog će se odlučiti. Danas su protiv Dine stavili Mouteta, to je bio zanimljiv izbor. On je pokazao da mu uvjeti odgovaraju, još nismo igrali na zemlji. Uglavnom, svi su kvalitetni.

Ivan Dodig u izborničku avanturu krenuo je s dva poraza, a u takvoj je situaciji Hrvatska samo jednom okrenula zaostatak, bilo je to 2016. godine protiv SAD-a u Portlandu.

- U težoj smo situaciji nego što smo očekivali, ali sigurno da vjerujemo da možemo okrenuti rezultat, pogotovo na domaćem terenu. Mislim da par Bonzi/Herbert Francuzi neće mijenjati.

Što kažete na Prižmićev meč?

- Kvalitetan meč, maratonski. Dino je pokazao da je na toj razini vrhunskih igrača, a s godinama će dobiti i iskustvo. Borio se, ali Moutet je odigrao sjajan meč. Gledali smo sinoć njegove mečeve i nisam vidio da je tako dobro igrao.

Pobjednik drugog meča podijelio je svoja razmišljanja nakon slavlja protiv Čilića.

- Marin je odličan igrač, veliki prvak, to govorim cijeli tjedan. Protiv takvih igrača moraš odigrati najbolje moguće. Mislim da su moji servis i return bili odlični. To mi je pomoglo i onda sam igrao jako dobro poene koji su se razvili. Važni poeni bili su moji - rekao je Rinderknech za Sport Klub i dodao:

- Pokušavam pobijediti u svakom meču u kojem dobijem priliku. Početak sezone bio je jako težak za mene. Nisam igrao dobro i mučio sam se. Sada uživam na terenu. Što više pobjeda mogu ostvariti, to bolje.