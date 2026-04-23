Čilić otvorio dušu: Dolazim iz malog mjesta, bez puno prilika

Osjećam se dobro i nadam se odličnom rezultatu u Madridu, poručio je najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić u razgovoru za As nakon pobjede nad Zizouom Bergsom u prvom kolu Masters turnira u glavnom gradu Španjolske. Čilić je u opširnom intervjuu pričao o djetinjstvu, karijeri i radu s mladima. Španjolce je zanimalo kako gleda na trenutačnu situaciju u svijetu s obzirom na to da je bio dijete tijekom rata u Hrvatskoj.

- Kao dijete nisam doista osjetio rat. Preselili smo se, moj otac i drugi članovi obitelji sudjelovali su u njemu, ali ja to kao dijete nisam toliko proživljavao. Kad sam počeo igrati tenis, situacija se već smirila - rekao je Čilić pa dodao...

- Ovo što se događa u svijetu nije ništa novo. Nažalost, stvari tako funkcioniraju, to su odluke koje donosi nekolicina ljudi. Što se tiče empatije, osjećaja, druženja i komunikacije, jako smo nazadovali. To je neprihvatljivo.

Iako će u rujnu napuniti 38 godina, a iza njega je nekoliko teških operacija koljena, Čilić je u povratku na ATP Tour dokazao svoju klasu i opet je najbolje rangirani hrvatski tenisač. Objasnio je što ga je motiviralo da se vrati nakon teške ozljede.

- Mislim da je to spoj više stvari. Prije svega, morate osjećati strast prema sportu i svaki dan ustajati spremni dati sve od sebe. Uz to, ne smijete izgubiti motivaciju, a ona je na kušnji kad vas zadese ozljede i prepreke koje je teško svladati. Treba biti mentalno jak i jasno znati što želite postići. Meni su te stvari bile vrlo jasne i odluku o povratku nije bilo teško donijeti, čak i ako je to značilo povratak na Challengere i borbu kroz sve faze. Sada sam došao do točke gdje se osjećam jako dobro i zaista uživam u povratku na Tour.

Trenutačno je Čilić 51. igrač svijeta. U drugom će kolu Madrida odmjeriti snage s Brazilcem Joaom Fonsecom.

- Fizički sam dobro. Volim igrati na zemlji, a pogotovo u Madridu gdje je veća nadmorska visina pa su uvjeti nešto brži nego na klasičnoj zemlji. Uživam, dobro se osjećam i dat ću sve od sebe. Nadam se dobrom rezultatu ovdje.

Ne planira daleko u budućnost.

- Situacija je sada drugačija. Imam 37 godina i obitelj. Idem korak po korak, najvažnije mi je da sam zdrav kako bih mogao trenirati na visokoj razini. Odigrat ću ovu sezonu do kraja, a onda ću s obitelji odlučiti što dalje. Polako, bez žurbe.

Čilić je jedan od veterana ATP Toura, a usporedio je svoju generaciju s današnjom.

- Ne bih rekao da su današnji igrači slabiji od onih iz ere Velike trojke. Mislim da su tadašnji bili nešto konstantniji u rezultatima. Ali vrhunska razina, kad pogledate igrače poput Ruuda, Fritza ili Zvereva, nevjerojatno je visoka. Stvar je u tome da pronađu način kako tu razinu održavati dulje vrijeme - izjavio je te dodao...

- Mislim da su i Jannik i Carlos pronašli ključ za vođenje svojih karijera. Uče od generacije koja je podigla tenis na višu razinu i sada pokazuju nevjerojatnu igru. Uvijek smo se pitali kako će tenis izgledati nakon Velike trojke, a on je i dalje na vrlo visokoj razini. Oni su nevjerojatni ambasadori sporta i njihovo rivalstvo postaje povijesno.

Nadal i Federer mu nedostaju na zanimljiv način.

- I nedostaju mi i ne. Uvijek ih je bio užitak gledati, prvo kao igrač, a onda i kao ljubitelj tenisa. To je bila čista poezija u pokretu. Bilo je sjajno igrati protiv njih i učiti iz tih mečeva. Ali, draže mi je da više nisu tu - poručio je uz smijeh.

Čilić vodi zakladu kojom pomaže mladim i talentiranim sportašima te glazbenicima.

- Volim pomagati djeci, pogotovo talentiranoj. Dolazim iz malog mjesta, bez puno prilika. U djetinjstvu sam prolazio kroz teške faze koje sam prebrodio uz financijsku pomoć, a moji su roditelji učinili sve da mi pruže priliku. Sada osjećam odgovornost da pomognem drugim mladim talentima, da ih usmjerim i budem im primjer. Imamo i projekt koji okuplja vrhunske hrvatske sportaše, poput Luke Modrića. Igramo parove kako bismo prikupili sredstva za izgradnju sportskih terena u školama koje ih nemaju. To je nešto lijepo i inspirativno - rekao je za kraj.