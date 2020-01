Cindra poručio Španjolcima: Ne sumnjam da ćete sutra izgubiti

Nama je važno da budemo prvi u skupini. Prvo mjesto možda neće imati utjecaja u polufinalu, jer sve četiri ekipe koje se nađu tamo željet će zlato, no utakmice protiv Španjolske uvijek su posebne, izjavio je 26-godišnji Cindrić, za španjolski Mundo Deportivo.

Protiv Španjolske će se naći licem u lice s Alexom Dušebajevim s kojim je lani igrao u Kielceu, a prije toga i u Vardaru s kojim su 2017. godine osvojili Ligu prvaka.

- Alex je dobar igrač, odlična osoba i moj prijatelj, no sutra to prijateljstvo neće utjecati na nas. Za Španjolsku igra puno mojih suigrača, i bivših suigrača, no ne sumnjam da će sutra izgubiti - istaknuo je Cindrić.

Neporažene Hrvatska i Španjolska u srijedu će odmjeriti snage u utakmici koja će odlučivati o prvom mjestu u skupini koje bi trebalo donijeti uvjetno lakšeg protivnika u polufinalu. Španjolska brani naslov osvojen prije dvije godine u Hrvatskoj te će peti put zaredom igrati u polufinalu europskih prvenstava.

Foto: Lisi Niesner/Reuters/PIXSELL

- Prošle godine na Svjetskom prvenstvu bio sam ozlijeđen, no na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj imao sam prilike puno igrati. Godine prolaze, a ja sam sve bolji. Imam više iskustva, također smatram da sam izrastao kao igrač, a to utječe kada igram za Hrvatsku - rekao je Cindrić.

U posljednjoj utakmici u skupini protiv Češke nije odigrao niti minute kako bi se odmorio za nastavak natjecanja.

- Prvenstvo nam je dalo takvu mogućnost, da se odmorimo mi igrači koji smo na terenu proveli više vremena, a da drugi dobiju priliku. No svi smo spremni za igrati protiv Španjolske - zaključio je Cindrić. (fh)