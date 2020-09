- Golmani \u017eive me\u0111u stativama i nakon \u0161to su mi to rekli uvjerio sam se i sam te sve prijavio delegatu. Gol je bio pet centimetara prenizak te smo tra\u017eili gol dobrih dimenzija. Mislio sam da sam porastao, ali ubrzo sam shvatio da je pre\u010dka prenisko - na\u0161alio se trener Tottenhama.

Cirkus u Skoplju: Mourinho je stao na gol i skužio da je nizak

Jedno obično zagrijavanje prije utakmice Europske lige pretvorilo se u dosta posla za domare makedonske Škendije koji su morali 'podići' gol za par centimetara nakon intervencije golmana Spursa i Josea Mourinha

<p><strong>Hugo Lloris </strong>ima 33, a <strong>Jose Mourinho </strong>57 godina i bilo bi pravo malo čudo da su dečki porasli još koji centimetar od posljednje utakmice. No, činilo im se tako u Makedoniji gdje je <strong>Tottenham</strong> slavio protiv <strong>Škendije</strong> <strong>3-1</strong> u trećem pretkolu Europske lige. Naime, golmani Spursa na zagrijavanju su primijetili da nešto ne valja s golom i to prijavili menadžeru. </p><p>Mourinho je odmah išao provjeriti situaciju i shvatio da su, kad ispruži i podigne ruku, njegovi prsti nekako preblizu prečki.</p><p>- Golmani žive među stativama i nakon što su mi to rekli uvjerio sam se i sam te sve prijavio delegatu. Gol je bio pet centimetara prenizak te smo tražili gol dobrih dimenzija. Mislio sam da sam porastao, ali ubrzo sam shvatio da je prečka prenisko - našalio se trener Tottenhama.</p><p>Pravilo kaže da razmak između stativa mora biti 7,32 metara, a visina između tla i donjeg ruba prečke 2,44 metra. Tako je Jose upregnuo domare makedonske Škendije koji su morali malo 'podići' gol kako bi sve bilo po pravilima.</p><p>Bilo kako bilo, to sve nije omelo Spurse koji su kasnije slavili golovima <strong>Lamele</strong>, <strong>Sona </strong>i <strong>Kanea </strong>te ih sada očekuje utakmica protiv izraelskog <strong>Maccabija </strong>iz <strong>Haife </strong>kao odlučujuća za plasman u grupnu fazu Europske lige. Igrat će se u Londonu.</p>