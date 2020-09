Zrinjski ispao u drami na Cipru, Ibanez promašio penal! Prošli Sarajevo, Milan, Tottenham...

Najveće iznenađenje večeri u Europskoj ligi svakako je ispadanje francuskog Reimsa protiv mađarskog Fehervara, a norveški Bodo/Glimt umalo je došao do produžetaka na San Siru

<p>Nogometaši APOEL-a, Kopenhagena, Tottenhama, Celtica, Milana, Wolfsburga i Rangersa izborili su plasman u završnu rundu kvalifikacija za Europsku ligu.</p><p>APOEL je na Cipru dramatično izbacio Hrvatski športski klub Zrinjski 6-4 nakon penala, nakon što je u 90 pa 120 minuta bilo 2-2. Josip Ivančić zabio je za vodstvo "plemića" u 12. minuti, domaći su okrenuli preko Omera Atzilija i Athea Nuhiuja do 26., a Nemanja Bilbija u 69. je zabio za 2-2.</p><p>Atzili je promašio za APOEL seriji i dao nadu Zrinjskom u prolazak, ali su potom promašili bivši dinamovac Ibanez pa i Bilbija i domaći su se provukli u play-off gdje ih u gostima čeka Slovan Liberec.</p><p>Kopenhagen je kod kuće lako pobijedio Piast Gliwice 3-0 golovima Wilczeka, Winda i Biela, a Robert Mudražija igrao je od 53. minute. Danci će u play-offu dočekati pobjednika dvoboja između Rijeke i Kolosa.</p><p>Milan je bez Ante Rebića i Zlatana Ibrahimovića pobijedio Bodo/Glimt sa 3-2.ć</p><p>Gosti su poveli, Milan je potom okrenuo rezultat s tri gola u nizu, da bi Norvežani smanjili na 2-3 i u završnici opasno prijetili za izjednačenje. Za milanski sastav zabili su Hakan Calhanoglu (16, 50) i Colombo (32), a za goste Junker (15) i Hauge (55).</p><p>Milan će u zadnjem kolu gostovati kod Rio Avea koji je izbacio Bešiktaš. Susret je završio 1-1, a Portugalci su nakon izvođenja jedanaesteraca slavili sa 4-2.</p><p>Domaćin je poveo u 15. minuti preko Guvena Yalcina, no Portugalci su pet minuta prije kraja uspjeli izjednačiti, a gol je zabio Moreira.</p><p>U produžecima nije bilo golova, pa je pitanje pobjednika razriješeno udarcimas 'kreča'. Tragičari su bili Welinton i Larin koji nisu realizirali svoje udarce. Prvi promašio gol, dok je drugom obranio poljski vratar Pawel Kieszek. Kod Portuglaca svi su bili precizni. Domagoj Vida nije nastupio za domaći sastav.</p><p>Rangers je na gostovanju bio bolji od nizozemskog Willem II sa 4-0. Golove su zabili Tavernier (22-11m), Kent (25) i Helander (55, 71). Borna Barišić je igrao do 74. minute za goste.</p><p>Škoti će u zadnjem kolu kod kuće ugostiti Galatasaray.</p><p>Wolfsburg je prošao dalje pobjedom 2-0 protiv ukrajinske ekipe Desna. Guilavogui (16) i Ginczek (90+2) su dinijeli pobjedu "vukovima" u čijim redovim nije bilo Josipa Brekala.</p><p>U play-offu Nijemce očekuje gostovanje u Ateni kod AEK-a koji je na gostovanju pobijedio St Gallen sa 1-0, a pobjendika je odlučio gol Nelsona Oliveire u 71. minuti. Portugalac je izborio jedanaesterac, potom ga promašio, no ipak je pospremio odbijanac u mrežu. Marko Livaja je igrao do sudačke nadoknade za goste.</p><p>Tottenham je u Skoplju pobijedio Škendiju sa 3-1 golovima Lamele (5), Sona (70) i Kanea (79), dok je kod domaćina zabio Nafiu (55). "Spursi" će Europsku ligu loviti na svom terenu protiv izraelskog sastava Maccabi Haifa koji je u Rusiji porazio Rostov sa 2-1.</p><p>Celtic je na gostovanju pobijedio Rigu sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Elyounoussi u 90. minuti. Za ulazak u skupinu igrat će protiv Sarajeva koje je sa 2-1 porazilo Budućnost.</p><p>PSV je protutnjao Murskom Sobotom pobijedivši Muru sa 5-1. Po dva gola su zabili Malen (17, 65) i Gakpo (55, 90), a jednog Junior (28). Za Muru je zabio Kouter (21).</p><p>Kod domaćina su nastupili Luka Bobičanec, Andrija Filipović (igrao do 76.), te Matko Obradović. idući suparnik Nizozemaca je Rosenborg.</p><p>Mađarski Fehervar je priredio iznenađnje pobijedivši francuski Reims sa 4-1 boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što je susret završio bez golova.</p><p>Junak utakmice bio je Adam Kovacsik koji je obranio jedanaesterce Boulayjeu Diji i Yunisu Abdelhamidu. Za ulazak u Europsku ligu Mađari će morati na gostovanju preskočiti Standard Liege.</p><p>Slovenski prvak Celje je završio svoju europsku priču porazom u Jerevanu od Armata sa 0-1 nakon produžetaka. Junak susreta bio je Serhij Vakulenko golom u 111. minuti. Ukrajinski veznjak je zabio i ključni gol u 2. pretkolu u pobjedi 4-3 protiv Fole Esch, također nakon produžetaka.</p><p>Za Celje su nastupila dva hrvatska nogometaša. Branio je Ivan Božić, a cijeli susret je odigrao i Filip Dangubić.</p><p>Armence sada za ulazak u skupinu očekuje Crvena zvezda, a dvoboj se igra u Jerevanu.</p><p>Natjecanje je završila i litavska Sudova koja je u Finskoj izgubila od KuPS-a sa 0-2. Rangel (31) i Tarasova (71) zabili su za finski sastav.</p><p>Za goste je branio Ivan Kardum, cijeli susret su igrali i Andro Švrljuga, te Josip Tadić, dok je Domagoj Pušić ušao u igru u 66. minuti.</p>