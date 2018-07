Ćiro: Pa ovi bi bez problema mogli nadmašiti moje Vatrene

U subotu je velika utakmica između Hrvatske i Rusije u Sočiju, a o tome su u emisiji Otvoreno na HRT-u govorili trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević, bivši reprezentativac Stjepan Tomas, komentatori Milojko Pantić i Ivica Blažičko, trener Stjepan Deverić te član udruge Uvijek Vjerni Domagoj Perlić.

- Ja sam još prije kvalifikacija govorio kako će ova generacija sve nadmašit generaciju iz 98', odnosno napravit će nešto više. Što se natjecanje primiče to kraju to više vidim da sam u pravu - Rekao je Ćiro Blažević te izrazio svoju želju za protivnikom ako Hrvatska prođe u polufinale.

- Radije bi Englesku u polufinalu! To je nova ekipa koja se traži i ne bi mogla odgovoriti zahtjevu koji traži reprezentacija poput Hrvatske - rekao je trener brončane generacije.

- Ja sam od početka Mundijala rekao kako su Hrvatska i Belgija pritajeni favoriti i smatrao sam kako će Engleska i Hrvati igrati u polufinalu. Srbija je podijeljena što se tiče koga će podržavati u toj utakmici - rekao bivši komentator Milojko Pantić.

- U Rusiji puno očekuju od te utakmice. Nikad nisu prošli prvi krug. Ovo što sad napravili je povijesni uspjeh. Oni će igrati tu utakmicu bez pritiska. Dzjuba će biti jako nezgodan za hrvatsku obranu. Golovin je igrač koji pravi razliku i on bi možda bio blizu prvih 11 hrvatske reprezentacije - rekao je bivši hrvatski reprezentativac Stjepan Tomas koji se već susretao sa aktualnim izbornikom Rusije.

- Čerčesov je bio trener Spartaka kad sam ja igrao. Jako dobar trener koji je napravio dobru atmosferu u ekipi. Ljudi mu nisu vjerovali, ali poslije ovog uspjeha je pokazao da su u krivu - rekao je Stjepan Tomas.

- Očekujemo pobjedu naših i nadam se kako će navijači i dalje pružati bezrezervnu podršku Dalićevim izabranicima - rekao je član navijačke udruge Uvijek vjerni Domagoj Perlić.

- Velika je razlika u kvaliteti da bi došlo iznenađenja. Mislim da je ovo prvenstvo ove generacije. Sve je sjajno posloženo i svi dišu zajedno s igračima na čelu s Izbornikom- dodao je Stjepan Deverić.

Najavili su gosti u studiju utakmicu s Rusijom, a onda je malo i zaiskrilo u studiju HRT-a.

- Kad smo birali izbornika Dalića, bilo je puno onih koju su se pitali ima li Dalić kvalitetu voditi ovakvu reprezentaciju. A onda su rekli da su izbornika birali ljudi koji nemaju stručnosti. Mogu samo reći da je taj izvršni odbor birao sve prethodne izbornike - rekao je Marijan Kustić, na što je voditelj Mislav Togonal spomenuo da su neki moćni ljudi u vrhu nogometa išli rušiti Zlatka Dalića, na čelu s Zdravkom Mamićem, što nije sjelo Kustiću, a ni Ivici Blažičku.

- Ja vam kažem da je to šuplja priča do besvijesti. Zdravko Mamić se ionako i nije imao vremena baviti s time baviti - rekao je Blažičko i pročitao sastav koji bi trebao nastupiti protiv Rusije i rekao da je to sastav kojeg je koristio Ante Čačić, što je Ćiru izbacilo iz takta.

- Daj prestani molim te, znao sam da ćeš napraviti neki incident. Što pričaš sad o Čačiću i Mamiću - ljut je bio trener svih trenera.

- Vjerujemo kako će Hrvatska pobijediti Rusiju i plasirati se u polufinale - zaključili su i složili se gosti emisije.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.