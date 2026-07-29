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EVO KAKO STE IH OCIJENILI

Čitatelji 24sata izabrali najboljeg igrača Dinama protiv Thuna, Oršiću najlošija ocjenu

Piše Domagoj Vugrinović,
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Čitatelji 24sata izabrali najboljeg igrača Dinama protiv Thuna, Oršiću najlošija ocjenu
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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DINAMO - THUN 3-2 Nakon utakmice pitali smo vas kako su igrali Dinamovi nogometaši, a najbolje ste ocijenili Lukasa Kačavendu

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Dinamo je nakon velikog preokreta i produžetaka pobijedio Thun 3-2 te izborio plasman u treće pretkolo Lige prvaka. Švicarski prvak vodio je s dva pogotka prednosti sve do 74. minute, no zagrebačka je momčad iskoristila igrača više, izjednačila u razmaku od četiri minute, a Moris Valinčić u 112. minuti spektakularnim je golom odlučio utakmicu.

Prvi susret u Švicarskoj završio je 1-1 pa je Dinamo s ukupnih 4-3 prošao dalje. Time je osigurao najmanje nastup u ligaškoj fazi Konferencijske lige, a u trećem pretkolu Lige prvaka igrat će protiv pobjednika dvoboja KÍ KlaksvíkKauno Žalgiris.

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Nakon utakmice pitali smo vas kako su igrali Dinamovi nogometaši, a najbolje ste ocijenili Lukasa Kačavendu, koji je u 78. minuti pogodio za izjednačenje "modrih" i odveo utakmicu u produžetke. Njegovu ste izvedbu ocijenili s 3,3 od pet. Slijedi strijelac gola koji je Dinamo odveo u treće pretkolo Lige prvaka, Moris Valinčić, kojeg ste ocijenili s 3,2.

Fran Topić u igru je ušao u drugom dijelu i ponovno donio potrebnu živost. U prvoj utakmici protiv Thuna asistirao je za izjednačujući pogodak Mihe Zajca, a u uzvratu na Maksimiru pripremio je priliku Kačavendi kod drugog pogotka. Nagradili ste ga istom ocjenom kao i Valinčića. Od ostalih igrača koji su u osrednjem nastupu "modrih" dobili koliko-toliko dobre ocjene izdvojili su se Matteo Pérez Vinlöf, Miha Zajc, Arbër Hoxha, Niko Galešić, Sergi Domínguez, Dion Drena Beljo i Scott McKenna. Ostali igrači jedva su dobili prolaznu ocjenu.

Najlošije ocijenjeni igrač prema izboru naših čitatelja bio je Mislav Oršić, koji je dobio dovoljan 2.

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