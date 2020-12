Ovoga puta Claressa se namjerila na youtubera Jakea Paula\u00a0(23) i obe\u0107ala kako \u0107e ga razbiti i pokazati mu \u0161to zna\u010di u\u0107i u ring s pravim boksa\u010dem/icom.

<p>Svjetska boksačka prvakinja <strong>Claressa Shields</strong> (25) u siječnju je pobjedom nad Ivanom Habazin stigla do naslova u tri težinske kategorije. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Habazin iz bolnice </strong></p><p>Prisjetimo se, meč se trebao održati početkom listopada prošle godine, ali je bio odgođen nakon što je Claressin brat <strong>Artis Mack</strong> pretukao Ivanina trenera <strong>Bashira Alija</strong>. Dobio je godinu dana zatvora.</p><p>Američka borkinja rođena u Michiganu osvajala je zlatne medalje za SAD na Olimpijskim igrama 2012. i 2016., a samu sebe je proglasila 'najboljom ženom svih vremena'.</p><p>Ovoga puta Claressa se namjerila na youtubera <strong>Jakea Paula</strong> (23) i obećala kako će ga razbiti i pokazati mu što znači ući u ring s pravim boksačem/icom.</p><p>- Ja, Claressa Shields, razvalit ću Jakea Paula, može se pojaviti u ringu s 81 kilogramom, a ja ću doći s 75 kilograma i prebit ću ga kao mačku - rekla je za TMZ Sports.</p><p>Ova izjava Shields uslijedila je nakon što je Paul brutalno nokautirao <strong>Natea Robinsona</strong> u borbi koja je prethodila glavnom događaju između Tysona i Jonesa Jr. Time je Paul postavio svoj profesionalni rekord na 2-0, no njegovi protivnici bili su YouTuber i bivši NBA igrač, što prema mišljenju Shields radi lakrdiju od njezinog sporta.</p><p>- Jake Paul zarađuje novac radeći svoju stvar, ali kloni se nas, pravih boraca. Nitko vani ne govori, Jake Paul će je uništiti jer je žena. Ja sam najveća žena! Dakle ne, Jake Paul neće imati ništa sa mnom, a ako misli da može neka me dođe potražiti - rekla je Shields. </p><p>Amerikanka želi pravu borbu, a ne sparing te je voljna donirati svoju zaradu u svrhu saniranja kontaminiranog vodocrpilišta u njezinom rodnom gradu Flintu u državi Michigan. </p><p>Iako je jasno kako niti jedan boksački odbor u SAD-u ne bi odobrio natjecanje između muškarca i žene, Shields želi dati do znanja kako svatko tko bi dao prednost 23-godišnjem Paulu samo zbog spola ne razumije boks. </p><p>- Boksam 14 godina, imam dvije olimpijske medalje, a oni bi i dalje dali prednost Jakeu Paulu zato što je muškarac - zaključila je Shields. </p><p>Srećom nitko nije pitao Claressu što misli o borbi Jakeovog starijeg brata Logana s <strong>Floydom Mayweatherom</strong> koja bi se trebala održati u veljači. </p><p>Pitanje je bi li iskazala prijezir prema cijelom događaju ili bi tražila da se i ona bori protiv mlađeg Paula. </p>