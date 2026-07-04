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ŠEF ODLUČIO

Collina poslao kući suce koji su izbacili Hrvatsku s Mundijala?!

Piše Domagoj Vugrinović,
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Collina poslao kući suce koji su izbacili Hrvatsku s Mundijala?!
Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION
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I ranije se pojavila informacija da je Collina udaljio Norvežanina s prvenstva, no pokazalo se da je bila netočna. Sve je započelo jednim tweetom koji se poput požara proširio među hrvatskim korisnicima

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Hrvatska nogometna reprezentacija danas se vraća kući nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva. Portugal je petak u dramatičnoj utakmici šesnaestine finala pobijedio Hrvatsku 2-1, a susret su obilježile sporne sudačke odluke.

Portugal je do ključne prednosti došao nakon kaznenog udarca koji je dosuđen tek poslije intervencije VAR-a. Glavni sudac Espen Eskas pregledao je snimku i procijenio da je Nikola Vlašić napravio prekršaj nad Gabrielom Veigom. Cristiano Ronaldo realizirao je penal i odveo Portugal prema pobjedi.

Hrvatska je u 13. minuti sudačke nadoknade mislila da je izborila produžetke, ali suci su poništili pogodak Joška Gvardiola. VAR je utvrdio da je Igor Matanović u začetku akcije kosom dotaknuo loptu, čime je Mario Pašalić završio u zaleđu prije asistencije za Gvardiola.

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Te su odluke izazvale brojne reakcije i postale glavna tema nakon utakmice. Prema informacijama iz sudačkih krugova na koje se poziva Dražen Antolić iz Sportskih novosti, Fifin šef sudaca Pierluigi Collina navodno je odlučio da Eskas i ostatak njegove sudačke ekipe više neće suditi na ovom Svjetskom prvenstvu. Postoji mogućnost da je Fifa takvu odluku donijela i zbog smanjenja broja utakmica u završnici turnira, no teško je zanemariti činjenicu da se baš sudačka ekipa s utakmice Hrvatske i Portugala više neće pojavljivati na turniru.

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I ranije se pojavila informacija da je Collina udaljio Norvežanina s prvenstva, no pokazalo se da je bila netočna. Sve je započelo jednim tweetom koji se poput požara proširio među hrvatskim korisnicima, ogorčenima nakon ispadanja s Mundijala.

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