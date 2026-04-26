NAKON VIŠE OD MJESEC DANA

Como se pobjedom protiv Genoe približio odlasku u Ligu prvaka

Piše HINA,
Como se pobjedom protiv Genoe približio odlasku u Ligu prvaka
Ivan Smolčić je za Como igrao cijeli susret, Martin Baturina je zamijenjen u sudačkoj nadoknadi, dok Nikola Čavlina nije nastupio. Como je sada peti sa 61 bodom, dva manje od Juventusa na četvrtoj poziciji

Admiral

U susretu 34. kola talijanskog nogometnog prvenstva Como je na gostovanju pobijedio Genou sa 2-0 ostavši u igri za plasman u Ligu prvaka.

Gosti su poveli u 10. minuti golom Anastasiosa Douvikasa koji je pogodio na dodavanje Lucasa Da Cunhe, a pobjedu Coma potvrdio je Assane Diao zabivši u 68. minuti i drugi gol. Ivan Smolčić je za Como igrao cijeli susret, Martin Baturina je zamijenjen u sudačkoj nadoknadi, dok Nikola Čavlina nije nastupio.

Baturina u Comu gubi trenera? Fabregas ima 'zeleno svjetlo'

Bila je to prva pobjeda Coma nakon više od mjesec dana tijekom kojih su remizirali protiv Udinese (0-0) izgubili od Intera (3-4) i Sassuola u (1-2) u prvenstvu, te od Intera (2-3) u Kupu.

Como je sada peti sa 61 bodom, dva manje od Juventusa na četvrtoj poziciji koja vodi u Ligu prvaka, no Juve ima i utakmicu manje. Genoa je na 14. mjestu sa 39 bodova.

U prvoj nedjeljnoj utakmici Fiorentina i Sassuolo odigrali su u Firenci bez pogodaka.

Marin Pongračić nije nastupio za "Viole"zbog žutih kartona. Fiorentina je na 15. mjestu na ljestvici s 37 bodova, a Sasuolo je 10. sa 46 bodova. 

Vodi Inter sa 78 bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

