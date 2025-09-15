Como u nadoknadi ostao bez pobjede. Baturini tek 'mrvice'

Posljednja dva susreta 3. kola talijanskog nogometnog prvenstva završila su bez pobjednika. Como i Genoa su odigrali 1-1, dok u dvoboju Verone i Cremonesea nije bilo golova. Como je poveo u 13. minuti sjajnim golom Nicolasa Paza. Argentinski veznjak je "okrenuo" dvojicu čuvara, a onda sjajno pogodio sa 20-tak metara.

U 89. minuti domaćin je ostao s igračem manje nakon što je zbog oštrog prekršaja isključen Jacobo Maron. Dvije minute kasnije gosti su izjednačili. U akciji prije gola Brooke Norton-Cuffy pucao, domaći veznjak Roberto je "počistio" loptu sa crte, ali je pogodio vratnicu, od koje se lopta odbila do Caleba Ekubana koji je zabio za 1-1.

Martin Baturina je igrao za Como od 85. minute, dok su Nikola Čavlina i Ivan Smolčić ostali na klupi. Como je sada deveti sa četiri boda, a Genoa drži 15. poziciju s dva boda.

U ranije odigranom susretu Verona i Cremonese su odigrali bez golova.

Domagoj Bradarić je odigrao cijeli susret za Veronu. Za goste je debitirao engleski napadač Jamie Vardy koji je ušao u igru u 58. minuti. Vardy je ovoga ljeta stigao u Cremonese nakon što mu je istekao ugovor s Leicester Cityjem u kojem je proveo 13 godina.

Cremonese je remijem prekinuo niz od dvije pobjede i sa sedam bodova drži treće mjesto na ljestvici. Verona je 16. s dva boda.

Na vrhu ljestvice su Napoli i Juventus sa po devet bodova.