Modrić: Sjajna proslava mojeg rođendana. Ali, nadam se da mi više nećete spominjati godine

Legendarni hrvatski nogometaš Luka Modrić (40) nije mogao poželjeti bolju utakmicu nakon što je proslavio 40. rođendan 9. rujna. Naime, hrvatski reprezentativac donio je pobjedu Milanu jedinim golom u utakmici trećeg kola Serie A protiv Bologne na San Siru.

''Vatreni'' je proglašen igračem utakmice, upisao se u povijest Serie A i pokupio velike pohvale talijanskih medija, a nakon utakmice dao je izjavu za DAZN.

- Bio je to sjajan način za proslavu. Pobijedili smo, što je najvažnije, a sada se moramo fokusirati na sljedeće utakmice - rekao je Modrić, koji je zatim uputio zamolbu...

Foto: Daniele Mascolo

- Nadam se da mi ljudi više neće spominjati godine. Bio je to dobar potez, Saelemaekers mi je dao sjajnu loptu i bilo je lako zabiti, više je to bila njegova asistencija nego moja završnica. Mislim da se cijela momčad dobro borila, utakmicu po utakmicu siguran sam da ćemo biti sve samopouzdaniji, a kada se igrači vrate, kada se bolje upoznamo, bit ćemo bolji - rekao je Modrić.

Alexis Saelemaekers, koji mu je namjestio gol, "pucao je" od zadovoljstva.

- Gledao sam Modrića kad sam bio dijete, tako da je san imati ga sada pored sebe. On je nevjerojatan igrač, ali još divnija osoba. Stvarno je skroman, ali on je taj koji je sve napravio za gol - rekao je.