Como uzeo samo bod u gostima kod Udinesea. Baturina ušao...

Piše Jakov Drobnjak,
Como uzeo samo bod u gostima kod Udinesea. Baturina ušao...
Udinese i Como odigrali 0-0! Fàbregasova momčad propustila šansu za Ligu prvaka, Baturina je prodrmao momčad, ali nije uspio zabiti. Smolčić je odigrao dobro u obrani

U taktički zahtjevnoj utakmici 31. kola talijanske Serie A, Udinese i Como su na stadionu Bluenergy odigrali 0-0. Momčad Cesca Fàbregasa tako je propustila priliku za učvršćivanje pozicije koja vodi u Ligu prvaka, prekinuvši niz od pet uzastopnih pobjeda u ligi.

Bio je to dvoboj taktičkog nadmudrivanja trenera Koste Runjaića i Cesca Fàbregasa. Gosti iz Coma dominirali su posjedom lopte, koji je u nekim trenucima prelazio i 80 posto, no nisu uspjeli probiti čvrstu i organiziranu obranu Udinesea. Domaćini su se fokusirali na obranu i prijetili iz kontranapada, ali je utakmica završila bez golova i s vrlo malo izrazitih prilika s obje strane.

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina ušao je u igru za Como u 59. minuti umjesto Maxencea Caquereta i odmah preuzeo ulogu glavnog kreatora, no ni on nije pronašao put do mreže. Baturina igra u sjajnoj formi ovog proljeća, a Ivan Smolčić odradio je posao u obrani gostiju. Como ovim remijem ostaje na visokom četvrtom mjestu s 57 bodova, ali Juventus i Roma sada imaju priliku približiti se. Udinese je s 39 bodova siguran u sredini ljestvice. Branimir Mlačić nije ulazio za Udinese.

