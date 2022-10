Conte uz Perišića: Pravog Ivana tek ćete vidjeti, dajte mu još malo vremena nakon svega

Još nije onakav kakvog ga znam, oporavlja se jer je stigao s problemom u potkoljenici. No, već nam je puno pomogao iskustvom i asistencijama, osvrnuo se trener Tottenhama Antonio Conte (53) na hrvatskog reprezentativca Ivana Perišića (33) koji je ovog ljeta s 'Čizme' stigao na 'Otok'.

Iz redova milanskog Intera pridružio se Spursima, a ove je sezone u dresu londonske momčadi odigrao pet utakmica uz četiri asistencije. Samo je protiv West Hama (1-1) proveo cijelu utakmicu na terenu u Premiershipu, a u ostalima se mijenjao s Ryanom Sessegnonom (22) ili je pokrivao desnu stranu.

No, oporavkom Matta Dohertyja (30) i odrađenom suspenzijom Emersona Royala (23) više ne mora pokrivati poziciju na desnoj strani, već se samo boriti za svoju na lijevoj. U posljednje dvije utakmice, one ligaške protiv Brightona (1-0) i protiv Eintrachta (3-2) u Ligi prvaka, odigrao je samo 11 minuta. No, Conte smiruje strasti.

Foto: Reuters

- Dajte mu malo vremena nakon svega, tek ćete vidjeti pravog Perišića.

Novu priliku za hvatanje ritma imat će Perišić ovog vikenda. Preciznije, u subotu, 15. listopada, kad na njihov stadion stiže Everton.

