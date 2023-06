Maratonac Ćorić nevjerojatnim preokretom do 3. kola u Parizu!

Najbolje rangirani hrvatski tenisač Borna Ćorić (ATP - 16.) igrat će u trećem kolu ovogodišnjeg izdanja Roland Garrosa, nakon što je u četvrtak u dvoboju drugog kola preokretom došao do pobjede 6-3, 4-6, 4-6, 6-3, 6-4 protiv Argentinca Pedra Cachina (ATP - 64.).

Bio je to njihov prvi međusobni dvoboj, a Ćorić je za pobjedu trebao četiri sata i 23 minute. Osim što je nadoknadio zaostatak od 1-2 u setovima, hrvatski tenisač je i u odlučujućem setu bio u zaostatku 1-3, ali je do kraja meča suparniku prepustio još samo jedan gem i tako izborio meč protiv Argentinca Tomasa Martina Etcheverryja (ATP - 49.) za plasman u drugi tjedan Roland Garrosa, u kojem se još nikada nije tako dugo zadržao.

Nakon početne rezultatske ravnoteže do polovice prvog seta, Ćorić je furiozno završio prvu dionicu meča osvojivši posljednja četiri gema za vodstvo 6-3, nakon 44 minute igre. No, nakon toga je uslijedio pad u igri 26-godišnjeg Zagrepčanina. Počeo je više griješiti pa je Cachin 'breakom' u trećem gemu drugog seta došao do prednosti koja mu je donijela izjednačenje na 1-1 u setovima, nakon točno 100 minuta meča.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Zabrinjavajuć je bio pad u Ćorićevoj igri početkom trećeg seta, kad je 28-godišnji Cachin s dva 'breaka' prednosti došao do vodstva 4-0. Ćorić je uspio nadoknaditi jedan izgubljen servis i doći do 3-4, ali je Cachin nakon dva sata i 28 minuta dvoboja došao na set od plasmana u treće kolo.

Kad je Ćorić u četvrtom setu promijenio taktiku te počeo dužim izmjenama umarati suparnika i stanje na semaforu se počelo mijenjati u korist hrvatskog tenisača. 'Break' za 3-1 bio mu je dovoljan za osvajanje četvrtog seta sa 6-3.

Činilo se da će i peti set krenuti u istom smjeru, kad je Borna kod 1-1 došao do 0-40, tri povezane prilike za oduzimanje servisa. Međutim, dogodilo se upravo suprotno. Cachin je nanizao šest poena, izvukao se iz teške situacije, a onda još i napravio 'break' za vodstvo 3-1. I tada je u Ćoriću proradio nesalomljivi duh velikog borca. Odmah je u sljedećem gemu vratio izgubljeno, potom spasio 'break-loptu' i izjednačio na 3-3, da bi nastavio niz još jednim oduzetim servisom i osvojenim gemom za 5-3 nakon što je spasio 30-40.

Kod 5-3, na Cachinov servis, Ćorić je došao i do meč-lopte (30-40), ali ga je Argentinac natjerao na pogrešku i uspio smanjiti na 5-4 za 16. tenisača svijeta. No, bilo je to samo odgađanje neizbježnog. Borna je zaključio meč uvjerljivo, uz samo jedan izgubljen poen, zabivši na prvu meč-loptu neobranjiv smeč za pobjedu nakon četiri sata i 23 minute borbe.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Ćorić je tako u svom osmom pariškom nastupu po peti put došao do trećeg kola, što mu je i dalje najbolji rezultat u Roland Garrosu. Za plasman u osminu finala Bornu čeka i treći argentinski predstavnik u nizu. Nakon što je pobijedio Coriju i Cachina, slijedi mu dvoboj protiv 23-godišnjeg Tomasa Martina Etcheverryja (ATP - 49.) koji je prvi put u karijeri došao tako daleko na Grand Slam turnirima, a u 2. kolu je u tri seta sa 6-3, 7-6 (2), 6-3 nadigrao 18. nositelja, Australca Alexa de Minaura.

Bit će to njihov prvi meč na ovoj razini, a jednom su se sastali na Challengeru u Italiji, prošle godine kad se Ćorić vraćao nakon jednogodišnjeg izbivanja zbog operacije desnog ramena, a u tom je meču Etcheverry bio bolji u dva seta. No, Etcheverry će sada protiv sebe imati 16. tenisača svijeta, polufinalistu madridskog i četvrtfinalistu rimskog Mastersa i nedvojbeno tenisača napunjenog samopouzdanjem nakon današnje, teško ostvarene pobjede.