Ćorluka: Za Hrvatsku spreman sam biti i u trećem redu tribine

Protiv Argentine u Nižnjem Novgorodu dobio je tek mrvice, minutu u sudačkoj nadoknadi. To mu je bio 100. nastup za Hrvatsku i bio je neizmjerno ponosan poziravši s posebnim dresom.

Messi je najveći svjetski mađioničar, protiv Hrvatske mu je uspio trik da nestane. Taj i još mnogo drugih viceva na račun Argentinca prepričavali su se cijelu noć među hrvatskim navijačima u Nižnjem Novgorodu.

- Ovako, mislim da svi morate to vidjeti na jedan drugačiji način, a to ću vam ja reći. Brozoviću kapa do poda. Eto, to je moj odgovor. Broz ga je ubio - rekao je Vedran Ćorluka nakon velike pobjede.

Za Hrvatsku je debitirao još tamo u kolovozu 2006. u Livornu kada je Hrvatska pobijedila Italiju. Protiv Argentine je upisao 100. nastup. Jubilarka za poželjeti.

Nakon utakmice dobio je hrvatski dres s brojkom 100. I, da je mogao birati bolju priliku za ‘stotku’, od rušenja Messija i društva, sumnjamo da bi odabrao. Jer Čarli nema respekta prema nikome, tako mu je svejedno je li s druge strane Anas Sharbini ili Lionel Messi.

- Ma kakav respekt, puno smo bolji od njih - iznenadio nas je Ćorluka odgovorom.

- Da, što sad gledate? Znali smo da smo bolji od njih. Eto, ako hoćete, na devet pozicija smo bolji od Argentine. Možda će se sad netko smijati jer je to Argentina, ali tvrdim da smo na devet od 11 pozicija bolji. I to puno bolji. Znali smo da ćemo doći do šansi ako se držimo plana i tako je i bilo.

Njemačka 1998., Italija 2002., Španjolska 2014.... Vadile su se najveće hrvatske pobjede i tu je negdje trebalo smjestiti i Nižnji.

- Ovo je jedna od najvećih pobjeda. Držali smo ih nervoznim i oni su bili dosta plašljivi i kad smo izlazili u kontre... Tu smo ih ubili. Ma, bili smo prave momčine! - ponosno je pričao Čarli.

Dobro, ali Argentinu smatraju jednim od najvećih favorita.

- Tko ih smatra? Na temelju čega? Ajde, nemojte me zezati, pa ništa nisu pokazali u kvalifikacijama za SP, ništa nisu pokazali ni protiv Islanda, a nisu ni protiv nas pokazali da su bolji. Mi moramo težiti puno višim stvarima i ovu pobjedu trebamo uzeti pod nešto normalno, uobičajeno. Kažem vam, na devet pozicija smo bolji - nije se dao Ćorluka.

Protiv Nigerije je cijeli susret odgledao s klupe, protiv Argentine je dobio tek mrvice. Za nekoga tko je već 12 godina standardan, malo neobična situacija. No Ćorluka se ne buni, da ga samo vidite sve bi vam bilo jasno, uvijek podiže atmosferu.

Vedran je Faca. Faca s velikim F. I za njega je ovaj Mundijal u 32. godini ozbiljan ispit kojeg je ekspresno položio.

Ne igrački, znamo mi dobro tko je na terenu Čarli. Protiv Argentine je ušao u sudačkoj nadoknadi i poslije te minute na terenu bio je vidljivo sretan, nije ga, hvala Bogu, ništa zaboljelo niti jednom, a kamoli tri puta.

Nije odbio ući u igru kao zamjena koja “krade vrijeme”.

- Klupa? Za Hrvatsku sam spreman biti i na tribini. I to, ako treba, na trećoj kategoriji tribine. Sve za Hrvatsku. Dečki igraju odlično i nema nikakvog razloga nešto mijenjati u momčadi. Dečki su pravi i nadam se da će tako i nastaviti - priča Čarli.

Prva asocijacija na Vedrana je ona vaterpolska kapica iz Francuske kad je taj čovjek, kao zapovjednik obrane, krvave glave išao u svaki sljedeći duel. I svakim bi se rana dodatno otvarala i krvarila, ali za senatora svlačionice to tada nije bilo važno.

On sam sebi nije bio na prvom mjestu u tom trenutku, kao što nije niti u Kalinjingradu i Nižnjem. A zamislite, ukoliko to poželi, koliki ego može imati jedan Vedran Ćorluka. Igrač sa stotinu nastupa iza sebe, jedna od ključnih karika u svakome smislu unazad deset godina u krugu reprezentacije.

Opet je sebe stavio u drugi plan. Svjestan je, kao i izbornik Zlatko Dalić, da ispred njega postoje dvojica mlađih i bržih. Vedran se vratio nakon duge pauze i zapravo i dalje hvata formu. A za hvatanje forme Hrvatska na Mundijalu vremena nema.

- Nevjerojatno, ne mogu riječima opisati kako se osjećam. Ponosan trenutak kojeg ću zavijek pamtiti. Sto nastupa za moju omiljenu momčad, 12 predivnih godina, hvala Hrvatskoj na ovom predivnom osjećaju, momci kakva noć - napisao je Ćorluka na Instagramu uz sliku dresa Hrvatske.

Bilo je to odmah nakon hrvatske 3-0 pobjede protiv Argentine. To je Čarli, jedan od hrvatskih kapetana u Rusiji, čovjek kojeg će usrećiti i minuta u hrvatskom dresu, minuta zbog koje će biti neizmjerno ponosan jer je tih 60 sekundi na terenu, s dečkima...

