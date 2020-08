Cormier izašao iz bolnice nakon Stipinog uboda: Liječnici ne mogu odlučiti treba li operacija

Još se uvijek ne zna koliko će trajati oporavak. Doktori su rekli da trenutno ne treba na operaciju, ali da će pratiti njegov oporavak prije donošenja konačne odluke, otkrio je najpoznatiji MMA novinar

<p>Tek što je izgubio od <strong>Stipe Miočića</strong> i porazom završio trilogiju, <strong>Daniel Cormier</strong> završio je u bolnici. Lijevo oko skoro se posve zatvorilo nakon prsta u oko, pa su liječnici morali što prije dati svoj sud.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stipe Miočić dokazao da je najveći</strong></p><p>Novinar Ariel Helwani otkrio je kako su DC-ju ustanovili abraziju rožnice.</p><p>- Još se uvijek ne zna koliko će trajati oporavak. Doktori su rekli da trenutno ne treba na operaciju, ali da će pratiti njegov oporavak prije donošenja konačne odluke - dodao je najpoznatiji MMA novinar na svom Twitteru uz napomenu da je borac napustio bolnicu.</p><p>- Pogledajte mi oko. Nisam ostatak borbe vidio na njega, ne vidim ništa ni sada. Sve ispred lijevog oka mi je crno. No, što je tu je, nije važno. Rekao sam sucu što se dogodilo, on mi je odgovorio da je bio udarac. Kasnije mi je rekao da je vidio na snimci i da sam bio u pravu. Nisam mogao vidjeti na lijevo oko, no to sad više nije bitno - govorio je Amerikanac nakon borbe.</p><p>Sudac je bio <strong>Marco Goddard</strong>, a ovo je bilo njegovo viđenje situacije:</p><p>- Odmah nakon borbe, kada sam pogledao snimku, otišao sam do Daniela te se ispričao njemu i njegovom timu. To sada radim i javno te bez zadrške. Propustio sam ono što nisam smio, ali ne mogu dosuditi nešto što ne vidim. Nemam snimke i poglede iz raznih kutova. Imao sam priliku to vidjeti samo u jednom trenutku u stvarnom vremenu. Ne mogu vam dovoljno dobro izraziti koliko živim i volim ovaj sport u posljednjih 20 godina. Stvarno cijenim sve one koji me razumiju.</p><p>UFC-ov šef<strong> Dana White</strong> mišljenja je da je Cormierovo oko stradalo i prije.</p><p>- Ne možete suditi meč po tom jednom ubodu u oko. Ja sigurno neću. Pa obojica su bili ubodeni u oko! Cormierovo oko je bilo ozlijeđeno i prije tog uboda. To je sve što imam reći o tome, ništa se ne treba dodati na tu temu.</p>