Promijenio je stil i pokazao da i on može biti prljav kao Cormier

Nekoliko značajnih situacija dogodilo se noćas u završnom činu mitske trilogije gdje je Stipe pokazao kako je ustvari pobijedio i prije nego mu je Marc Goddard podigao ruku. Bio je bolji u čemu je Cormier najbolji

<p>MMA je prgav sport. Svatko tko je probao hrvati, boksati ili stajati preko puta čovjeka koji te želi pobijediti reći će isto. Imao sam zadovoljstvo odraditi nekolicinu boksačkih sparinga, okušao se i u hrvanju kao klinac, i kad čovjek uđe u 'dublje vode'... Tu do izražaja dolaze čari borbe.</p><p>Jedan jači udarac ili pravovremena eskivaža bude u suparniku prkos i tjeraju ga da posegne za arsenalom tehnika koje bi neutrenirano oko nazvalo barbarskim. To je nagon. Ponos. Instinkt.</p><p>A kada pet puta dobiješ, šesti više nećeš. Tijelo trpi do neke mjere, ali glava je ta koja na koncu odradi svoje pa staneš i razmisliš. Promijeniš pristup jer... Svako osjetilo u tijelu vrišti da tako više ne može.</p><p><strong>Daniel Cormier </strong>ne glasi bez razloga za jednog od najprljavijih boraca u UFC-u. I tu nema ništa pogrdno, majstor je <em>dirty boxinga</em>, <em>grindanja </em>uz žicu, malih podmuklih igrica koje protivnika tjeraju na reakciju i izazivaju nervozu. A u takvim situacijama događaju se pogreške i DC to radi tako majstorski dobro. Godinama. Koristi razne načine opstrukcije od najpoznatijih mu uboda prstima u oči, hvatanja za rukavicu, prekrivanja usta da protivnik ne može disati do <em>headbuttinga</em> i tako dalje.</p><p>Paletu barbarskih tehnika primjenjivao je i na <strong>Stipi Miočiću </strong>prve dvije borbe. Od prstiju u oči do gaženja po prstima na nogama, DC has it all. No, kada se stvari zarotiraju i lovac postane lovina... E, tu se onda događaju sitne pobjede, ponekad veće i od samog konačnog trijumfa.</p><p>Nekoliko značajnih situacija dogodilo se noćas u završnom činu mitske trilogije gdje je Stipe pokazao kako je ustvari pobijedio i prije nego mu je <strong>Marc Goddard </strong>podigao ruku.</p><p>Cormier je već na samom početku ubo Stipu prstom u oko. To je bilo slučajno kao i dekolte Instagramuše. Stipe mu nije ostao dužan pa je i on njega ubo u oko. I ne samo to, Stipe mu je u jednom trenutku u klinču na žici gurao podlakticu u vrat, a u drugom ga udarao ramenom u glavu.</p><p>Spektar 'podmuklih' tehnika zaokružio je udarcem u genitalije u čemu su na kraju bili izjednačeni 1-1. I kada si prvak koji takve stvari inače ne radi, kada si dio Miočićeva tima i zoveš se <strong>Marcus Marinelli </strong>sigurno si dio taktike posvetio umijeću barbara.</p><p>Vrlo vjerojatno se i dio Miočićeva osmijeha na presici uoči borbe protegnuo i u to ime. Noćas je pobijedio na više načina od jednog, bio je bolji u čemu je DC neprikosnoven.</p>