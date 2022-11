Cosmi: Psovke? Bolje da se ne lažemo; on je doktor nogometa

Trener Rijeke Serse Cosmi nakon poraza u derbiju Učke protiv Istre 1961 sasuo je drvlje i kamenje na svoje igrače. Protiv Varaždina je stigla prava reakcija njegovih igrača. Rijeka je pobijedila 3-0.

Je li Cosmi baš nastupima tijekom cijelog tjedna htio probuditi svoje igrače i izvući ono najbolje od njih?

- To je moj karakter. Ono što mislim, to i kažem. Bolje je biti iskren prema navijačima i vama novinarima. Bolje da se ne lažemo i pišete neistine. Možda je to moja greška, možda sam mogao to zamaskirati, ali tako ću raditi ubuduće. Nismo pobijedili Varaždin jer je lošija momčad od Istre 1961, nego zato što smo imali bolji pristup - istaknuo je Cosmi koji je bio zadovoljan naročito ulaskom u susret.

- Takav odnos sam i tražio. Isključenje je promijenilo tijek utakmice. Zabili smo gol i olakšali si utakmicu. Iako smo imali igrača više nismo bili dominantni, no to vjerojatno zbog nervoze pod kojom smo bili tijekom cijelog tjedna. Kad imaš igrača više, manje trčite i olako shvaćate situaciju - dodao je Cosmi.

Probleme Varaždincima stvarao je Alen Grgić na desnom boku, koji je ujedno postigao i treći gol Riječana.

- Grgić je bio naš najbolji igrač u prvom dijelu, no po meni je Mario Vrančić doktor nogometa. Grgić je trkački nevjerojatan, no u nekim situacijama premalo misli. Moj jedan trener je govorio da postoji razloga zašto ti je Bog dao jake noge - dodao je Cosmi.

Utučen nakon poraza bio je trener Varaždina Mario Kovačević.

- Težak poraz. Lomila se utakmica prvo poluvrijeme i imali smo nekoliko prilika koje smo morali zabiti. Rijeka je bila dobra, kompaktna u sredini. Mi smo previše pogrešaka radili u sredini terena i tu leži ključ - ističe Kovačević kojem je protiv Rijeke nedostajao Tonio Teklić.

- Svakoj ekipi bi nedostajao najbolji igrač, no ne treba tražiti alibije. Danas nismo bili pravi i to je presudilo - zaključio je Kovačević.

