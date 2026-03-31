Čovjek koji stoji iza sportskih velikih događaja u Dalmaciji: 'Cilj nam je turizam 365 dana'

Srednja Dalmacija bila je dosta dugo prava meka za pripreme sportaša, a Hvar, Badija, Makarska rivijera... bile su omiljene destinacija na kojima su se pripremali brojni sportaši, pogotovo u zimskom razdoblju. Nažalost, objekti su u međuvremenu devastirani, novi nisu izgrađeni pa su i sportaši i klubovi pronašli nove destinacije za pripreme. No upražnjeni prostor u zadnjih su desetak godina iskoristili nekadašnji sportaši koji su prepoznali potencijal Srednje Dalmacije i pokrenuli brojne teniske i nogometne turnire, polumaratone i maratone, a kao šlag na tortu Splićanin Mario Čaljkušić svake godine organizira Svjetske kupove u košarci i rukometu te Kamp rukometnih golmana, koji u predsezoni dovode gotovo 3.500 gostiju i generiraju preko 17.000 noćenja.

Sve je počelo prije 16 godina organizacijom prvog Međunarodnog kampa rukometnih vratara koji je u međuvremenu izrastao u najbolji kamp takve vrste na svijetu a pohodili su ga legendarni vratari i treneri kao što su Vincent Gerard, Viktor Hallgrimsson, Dragan Jerković, Matej Mandić, Filip Ivić, Mirko Alilović, Marin Šego, Mayssa Pessoa, Dino Špiranec, Milan Tolić, Primož Prost, Haris Porobić, Dejan Milosavljev, Nikola Portner, Ice Sokoleski, Urh Kastelić, Kristof Palasics, Roland Mikler..., a ove godine će u lipnju u Omiš stići i dvojac naših brončanih golmana, Dominik Kuzmanović i David Mandić.

Pa iako je Međunarodni kamp rukometnih vratara elitni događaj, u svijetu rukometa puno je prepoznatljiviji Svjetski kup rukometnih veterana koji će se ove godine održati u svibnju. Ponovno s rekordnim brojem sudionika, dolazi gotovo 2500 natjecatelja i gostiju iz cijelog svijeta, pa su organizatori morali proširiti turnir koji će se ove godine igrati u čak četiri dvorane, dvije u Omišu i dvije u Makarskoj. I ne samo to, prije dva mjeseca zbog nemogućnosti širenja turnira obustavljene su prijave i svi koji su željeli doći preusmjereni su na prijavu za sljedeću godinu, kada će se održati jubilarno deseto izdanje najvećeg veteranskog rukometnog događanja na svijetu.

Omiš, Makarska i brojni hoteli dočekat će spremni sezonu, a sve će započeti za dva tjedna u Omišu, četvrtim Svjetskim kupom košarkaških veterana koji će u grad na ušću Cetine dovesti oko 600 sudionika i gostiju iz cijeloga svijeta, od Sjedinjenih Američkih država i Argentine, preko Španjolske, Njemačke i Engleske do Gruzije i zemalja u našem bližem okruženju. Turnir je do sada dovodio u Omiš brojna poznata imena, od Željka Jerkova, preko Andrije Žižića, Bruna Šundova, Roka Lenija Ukića, do NBA igrača Nikoloza Ckitišvili, Geerta Hamminga, Joey Vickeryja, pa Razije Mujanović, Zagorke Počeković, Vedrane Grgin....

- Ako kažemo da s nama počinje turistička sezona i da generiramo preko 17.000 noćenja u najosjetljivijem dijelu sezone, na njenom početku, onda smo dovoljno rekli koliko je ovo što radimo značajno ne samo za nas kao organizaciju i gradove u kojima se natjecanja odvijaju, nego i za cijelu Dalmaciju i Hrvatsku – kaže nam Mario Čaljkušić koji stoji iza sva tri velika projekta.

- Na jednom primjeru može se dokazati koliki je potencijal ovih manifestacija. Kad smo pokrenuli Svjetski kup u rukometu imali smo slične brojke kao što ih imamo danas na Svjetskom kupu u košarci, ali je rukomet u međuvremenu narastao za četiri puta. Organizacija je ista, jedina razlika je što se u svibnju, za razliku od travnja, otvara više hotela i ima puno više letova niskotarifnih kompanija pa je sportašima je lakše doputovati. Mi smo sigurni da bi se otvaranjem letova u ranijim terminima značajno povećao i broj natjecatelja na našem košarkaškom turniru jer je košarka planetarno popularniji sport od rukometa i igra je puno više sportaša.

Otvaranjem turističkih kapaciteta i povoljnih letova te izgradnjom nove infrastrukture, prije svega dvorana, sportski turizam bi mogao postati i veliki zamašnjak turizma.

- Naš zajednički cilj treba biti "Turizam 365", da se sezona ne prekida nego da kontinuirano traje. To bi svakako pomoglo hotelima da lakše zadrže kvalitetnu radnu snagu, a nama bi otvorilo mogućnost organizacije sličnih manifestacija i u zimskim mjesecima. Od iduće godine planiramo organizirati i Svjetski kup u padelu, tko zna, možda se odlučimo organizirati slične manifestacije i u nekim drugim sportovima ako nam to omoguće aviokompanije i hoteli – kaže nam Čaljkušić i dodaje:

- Ključ svega je dobra organizacija i ljudi koji stoje iza nje. Mi imamo stotinjak iskusnih ljudi raznih profila koji su spremni i sposobni organizirati i veća natjecanja od Svjetskih kupova, a kvalitetni ljudi su osnova svega. Ako na postojeću organizaciju lokalna samouprava nadogradi i bolje uvjete poput hotela i dvorana te ako avio kompanije krenu dovoljno rano s letovima, vjerujemo da u kratkom roku možemo višestruko povećati broj dolazaka i noćenja naših gostiju, što bi bilo sjajno za sve nas, pogotovo za lokalnu zajednicu koja mora naći načina i podupirati ovakve projekte.